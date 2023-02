La cantante ospite di Michelle Hunziker mostra le forme da mamma

“Mangiate la pizza e non mi chiamate? Abbiamo fame noi due”, dice toccandosi il ventre arrotondato

Nina Zilli non nasconde più la sua gravidanza, svelata, suo malgrado, da Fiorello a Viva Rai2! a metà gennaio scorso. La cantante 43enne aspetta il suo primo figlio dal compagno, rapper e autore, Danti. In tv si fa vedere per la prima volta col pancione. Ospite di Michelle Hunziker nella prima puntata di Michelle Impossible & Friends, Maria Chiara Fraschetta, questo il suo nome all’anagrafe, arriva in studio e mostra le sue forme da mamma.

Nina Zilli si fa vedere per la prima volta col pancione in tv: aspetta un figlio dal compagno Danti

“Mangiate la pizza e non mi chiamate? Abbiamo fame noi due!”, dice a Michelle che poco prima era protagonista di una gag insieme all’amica Katia Follesa. Nina commenta accarezzandosi il ventre arrotondato. Indossa un abito lungo nero in seta e sopra una giacca oversize che porta rigorosamente aperta. Impossibile celare il pancione, ormai evidente.

La cantante ospite di Michelle Hunziker mostra le forme da mamma

La Hunziker le mostra tutta la sua gioia nell’averla lì. La svizzera la conosce bene, Danti fa parte del suo team per lo show di Canale 5. La Gialappa's ironizza: “Ma basta dire a tutti che sei felice di vederli! Ma basta!”.

La 23enne adotta un black look: il ventre arrotondato per la gravidanza è evidente

La Zilli si siede sul divano, anche Michelle fa lo stesso. La cantautrice si sottopone a una surreale intervista del Mago Forest. E’ tutto in chiave ironica e le risate non mancano. “Qualche tempo fa hai fatto un tweet dove hai voluto dare dei consigli a giovani cantante… e ha scritto: 'Esci le canzoni belle non la phee*ga'. Ma cos’è la phee*ga?? Ci ho messo tre giorni a capirlo!”, le dice il comico. Nina ride di gusto.

La showgirl 46enne l'accoglie con tanta gioia

Nina Zilli e Danti, vero nome Daniele Lazzarin, cantante e produttore musicale, hanno cominciato a frequentarsi verso la fine del 2019. Dal 2020 la loro relazione è diventata pubblica, ma hanno sempre preferito viverla lontana dai riflettori. Ora diventeranno una famiglia.