Aurora Ramazzotti in Messico con futuro marito, figlio e papà: foto della vacanza da sogno

La 28enne, che sposerà presto il suo Goffredo, è volata in America Centrale per Pasqua

Con lei c’è anche il papà Eros Ramazzotti, che in Messico è ormai di casa

Aurora Ramazzotti è volata in Messico per le vacanze di Pasqua.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sta trascorrendo qualche giorno di relax al caldo con i suoi affetti più stretti in America Centrale.

Con lei infatti non ci sono solo il compagno Goffredo Cerza e il figlio Cesare, avuto 2 anni fa, ma anche papà Eros.

Aurora e papà Eros in spiaggia insieme in Messico

E’ stata la stessa 28enne a condividere diverse immagini del soggiorno da sogno sul suo profilo Instagram.

In alcuni scatti appare mentre mostra il suo fisico allenato in bikini, in altre si gode i primi passi di Cesare sulla spiaggia.

Uno scatto non è certamente passato inosservato: quello in cui è seduta davanti all’oceano con accanto proprio il genitore 61enne, che ormai ha fatto del Messico una seconda casa.

Bacio romantico tra Aury, 28 anni, e il suo futuro marito Goffredo

E ancora: un’istantanea la mostra mentre si scambia un romantico bacio sulla bocca con il suo ingegnere del cuore nonché futuro marito. Goffredo le ha infatti chiesto di sposarlo pochi mesi fa e tra non molto i due si giureranno amore eterno.

Pochi mesi fa aveva raccontato a Cosmopolitan: “Sono emozionatissima, ma non sono cresciuta con l’idea e il sogno di sposarmi; e in più non me l’aspettavo, non siamo due da grandi gesti e Goffredo non si lascia mai cadere in facili sentimentalismi”.

“Quando mi ha chiesto di sposarlo, ero davvero emozionata perché mi ha fatto capire quanto quel gesto da parte sua fosse una dichiarazione di Vero Amore”, aveva aggiunto.

“È stato un momento perfetto, intimo, in famiglia, buffo anche (all’inizio ha sbagliato a mettermi l’anello nella mano giusta). La più realistica e perfetta rappresentazione di noi tre”, aveva concluso.