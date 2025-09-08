''Il senso di colpa è il miglior amico di ogni madre'': Aurora Ramazzotti spiega perché non rinuncia a prendersi del tempo per sé anche da genitore

A due anni e mezzo dalla nascita di Cesare, fa una lista di “quello che ho imparato da quando sono mamma”

Aurora Ramazzotti a due anni e mezzo dalla nascita di Cesare, nato il 30 marzo marzo del 2023 dall’amore col futuro marito Goffredo Cerza, sul social fa una lista delle 10 cose che ha imparato da quando è mamma. La 28enne snocciola le sue ‘regole d’oro’ per crescere il figlioletto, chiedendo anche consiglio ai suoi follower. Spiega perché non rinuncia a prendersi del tempo per sé anche da genitore. “Il senso di colpa è il migliori amico di ogni madre”, chiarisce.

“Guarda il mondo con i loro occhi perché guardare dalle loro prospettive ridimensiona le nostre aspettative e ci regala una nuova visione. - sottolinea Aury nel suo decalogo - Valida le emozioni perché non c’è niente che ci faccia sentire più al sicuro della libertà di poter provare qualsiasi emozione, bella o brutta che sia. Non potrà mai imparare a riconoscere cosa prova se esistono delle emozioni non ‘ammesse’. Incorpora il buon esempio perché i bambini imparano più con le azioni che con le parole. Un esempio? Se vuoi che il bambino non usi gli schermi per distarsi, molla il telefono quando sei con lui.

“Meno attività, più presenza. A volte sembra di fare troppo poco rispetto ad altri genitori, pochi stimoli, gite o attività. E se invece vi dicessi che secondo me il tempo di qualità passato insieme supera di gran lunga qualsiasi viaggio al parco divertimenti?”, prosegue la Ramazzotti

Aurora poi parla del tempo libero per se stesse: “Il tempo per te è ossigeno. Il senso di colpa è migliore amico di ogni madre, ma dedicarci del tempo e ritagliare uno spazio per noi stesse, in modo da poter tornare a svolgere il lavoro di madre al meglio, è importante tanto quando il tempo che dedichiamo a loro”.

“Tieni conto dei ‘no’ che dici. Non è sempre tutto perfetto, con un bambino è tutto più lento e più complicato e non sempre abbiamo la forza di vedere il bello in questo. - continua - Urlare e alzare le mani non serve a niente. E smettiamola di dire che noi siamo venuti su benissimo così perché non è una scusa per non riuscire a controllare e usare la violenza (e avrei da ridire sul ‘benissimo’). L’informazione è libertà”.

La figlia di Michelle Hunziker conclude: “Il confronto con gli altri è un ladro silenzioso perché ci sentiamo tutti inadeguati rispetto agli altri. Fai il meglio che puoi con ciò che hai, dedica a tuo figlio più tempo che puoi”.