La conduttrice e modella 38enne è mamma di Luce e Sofia, 4 e 3 anni

E’ felice con Marco Roscio, manager 39enne che ha sposato il 21 settembre 2019

Il 18 settembre ne compirà 39. Cristina Chiabotto si racconta in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Al quotidiano spiega perché non vorrebbe che le figlie vincessero Miss Italia, come fece lei nel 2004. “Forse no…”, confessa la conduttrice e modella, mamma di Luce e Sofia, 4 e 3 anni, avute dal marito Marco Roscio, 39 anni, che ha sposato il 21 settembre 2019.

''Forse no...'': Cristina Chiabotto spiega perché non vorrebbe che le figlie vincessero Miss Italia, come fece lei nel 2004

Quando le si domanda se augura a una delle due bimbe di trionfare al concorso di bellezza, Cristina replica: "Forse no... Quello che ho vissuto io è raro e non so come sarà questo mondo tra qualche anno. L'importante è che ascoltino i loro sogni. Da piccola mi immaginavo parrucchiera, ma ho cambiato mille volte idea. Quando sono cresciuta, invece, il mio sogno era diventare psicologa o criminologa. La mia favola è stata una sorpresa della vita. E poi...”.

La Chiabotto spiega: "Quando ho vinto Miss Italia, i social non c'erano: io ci lavoro, con i social, però possono essere anche pericolosi e ferire. Da mamma vorrei evitare che le mie figlie soffrissero per qualche commento o giudizio negativo. Quando pubblico foto di casa e di famiglia, copro sempre il volto delle bambine. Molti mi criticano per questo: non lo faccio per manie di grandezza, da famiglia reale, ma per proteggerle. Instagram mi piace, però non sono dipendente”.

La conduttrice e modella 38enne è mamma di Luce e Sofia, 4 e 3 anni. E’ felice con Marco Roscio, manager 39enne che ha sposato il 21 settembre 2019

L’ex reginetta di bellezza poi svela "Allo specchio mi piaccio più adesso. Quando mi guardo vedo una donna realizzata, non più una ragazzina". “La favola di Miss Italia resta una parte di me ma ora sono moglie e mamma di due splendide bambine, Luce e Sofia. Grazie a loro mi sento diversa e migliore”, aggiunge.

Roscio l’ha conquistata “grazie alla Juve, un’altra delle passioni della mia vita. Ci siamo conosciuti in tribuna allo Stadium, poi ci siamo innamorati mandandoci una canzone al giorno a testa: abbiamo la più bella playlist della vita”.