Incinta senza rinunciare ai look fashion, Aurora Ramazzotti fa shopping premaman all'ottavo mese: foto

L’influencer e conduttrice 26enne compra capi sportivi alla moda: è trendy anche quando si allena

“Sto andando incontro a uno degli obiettivi più impegnativi della vita”, rivela

Aurora Ramazzotti non rinuncia a fare acquisti. A Milano l’influencer e conduttrice 26enne fa shopping premaman. All’ottavo mese di gravidanza la figlia di Michelle Hunziker non rinuncia ai look fashion, anche quando fa sport.

Incinta senza rinunciare ai look fashion, Aurora Ramazzotti fa shopping premaman all'ottavo mese

Nel negozio di un famoso brand sportswear, a cui lei stessa presta il volto sul social, Aury prova capi comodi sia per uscire che per il work out. Le sue forme sono di giorno in giorno più ‘esplosive’. La Ramazzotti dovrebbe partorire a fine marzo, avrà un maschietto di cui non ha ancora svelato il nome.

Nei giorni scorsi Aurora ha annunciato sul social che sarà protagonista di una serie di tutorial dedicati agli allenamenti per le donne in dolce attesa. I video continueranno anche dopo il parto: con un’istruttrice qualificata al suo fianco, mostrerà pure la sua ripresa, dopo la nascita del bebè.

“Io ora sto andando incontro a uno degli obiettivi più impegnativi della mia vita, forse il più grande che ci possa essere. Sto provando a farlo continuando a rimanere me stessa senza scordarmi delle buone abitudini che hanno caratterizzato la mia serenità negli ultimi anni”, ha chiarito Aurora.

La primogenita di Eros Ramazzotti ha poi aggiunto: “Ho vissuto sulle montagne russe per i primi mesi, altalenando terrore e incomprensibili sensazioni di spaesamento, per poi ritrovare una forza quasi senza precedenti nel secondo trimestre fino ad arrivare ad ora, il momento in cui si è più vicini che mai al traguardo, ma che ancora si fa fatica a realizzare veramente. In tutto questo lo sport continua ad essere il mio luogo sicuro a cui tornare quando i pensieri si fanno troppo rumorosi e le insicurezze compagne inevitabili di vita”. E’ pronta ad cullare il suo primo figlio, fortemente voluto con il fidanzato Goffredo Cerza. Senza dimenticare, però, lo stile: lei predilige essere casual.