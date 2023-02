''Non accettavo le palpebre da pesce lesso'': Karina Cascella mostra gli occhi dopo la blefaroplastica

L’ex opinionista di ‘Uomini e Donne’ appare sui social con i cerottini sugli occhi

Da pochi giorni ha fatto un intervento per eliminare la pelle in eccesso sulle palpebre superiori

Karina Cascella ha fatto la blefaroplastica superiore e ha spiegato di aver deciso di rivolgersi al chirurgo plastico perché non accettava “le palpebre da pesce lesso”. L’ex volto di ‘Uomini e Donne’, che ha compiuto 43 anni da pochi giorni, ha deciso di condividere la sua esperienza sui social. Sul suo profilo Instagram ha infatti pubblicato alcune immagini in cui appare con i cerottini sugli occhi al quinto giorno post intervento.

Karina Cascella, 43 anni, si fa vedere sui social con i cerottini sugli occhi dopo l'intervento di blefaroplastica superiore eseguito a Milano

Nelle stesse ore la bionda di origini campane, che da tempo si è trasferita a Bergamo, ha anche spiegato perché ha deciso di rivolgersi al suo chirurgo estetico di fiducia, il dottor Spagnolo (che lavora a Milano), e migliorare il suo aspetto estetico.

Un utente le ha infatti domandato: “Ma accettarsi per come si è no? E basta con le risposte ‘ma se fa stare meglio perché no’”. Lei, senza troppi giri di parole, ha replicato: “No no io non dico che mi fa stare meglio. Io dico serenamente e sinceramente che dal momento che posso e ne ho voglia e mi fido del mio chirurgo lo faccio punto e basta! Senza star lì a giustificarmi di un bel niente”.

Un'altra immagine di Karina dopo l'operazione per rimuovere la pelle in eccesso delle palpebre superiori

“Non mi piacciono e mie palpebre? Le modifico. Semplice. Non accetto le mie palpebre da pesce lesso? No. E le modifico. Più chiaro di così penso sia difficile. E se a te o ad altri non sta bene il mio pensiero, dormirò, mangerò e vivrò ugualmente”, ha concluso.