La coppia nata a Uomini e Donne andrà a nozze, lui le chiede la mano in elicottero

Teresa Langella e Andrea Dal Corso andranno presto a nozze, I due si sposano: la proposta di nozze è da sogno e arriva a sorpresa in un luogo magico, un’isola delle Seychelles, dove la coppia si trova in vacanza. L’ex tronista di Uomini e Donne 31enne rimane senza parole per la sorpresa che le ha riservato il fidanzato 36enne conosciuto grazie al dating show di Maria De Filippi. Lei scrive: “Ho detto di sì”.

Per chiedere la mano della sua bella, Andrea noleggia un elicottero. I due vi salgono sopra e indossano le cuffie che comunicare nonostante il rumore. Dal Corso si dichiara: “In quest’isola abbiamo trovato il cocco più grande al mondo e la tartaruga più grande al mondo. Il coco de mer rappresenta la maternità, mentre la tartaruga è un po’ il simbolo della longevità. Ebbene, io ti vedo come la madre dei miei figli e vorrei vivere insieme a te per sempre".

"Forse in quest’isola serve un nuovo primato, quello dell’amore più grande al mondo”, precisa il veneziano. L’aeromobile, quando Andrea pronuncia quest’ultima frase, si avvicina a una spiaggia sulla quale c’è una scritta enorme nella sabbia: “Terry vuoi sposarmi?”.

La Langella emozionata piange, si commuove e si scioglie in lacrime. “Non ci credo”, sussurra felice. L'elicottero atterra e i due scendono a terra. Andrea si inginocchia e le rinnova la proposta di matrimonio con tanto di anello: lei gli dice di sì.

Teresa poi su Instagram, condividendo il filmato con i follower, commenta: “E chi se lo sarebbe mai aspettato. Mi dicesti: ‘In uno di questi post-it c’è scritto il luogo in cui ti chiederò di sposarmi’ e quel giorno è oggi!”.

La napoletana continua: “Non ho mai pianto così tanto in tutta la mia vita, ho ancora le mani che mi tremano e il fiato corto, cortissimo. Continuavo a ripetermi che non era possibile, che tutto quello non era reale, perché un’emozione così grande…ferma il tempo. Ho detto sì…all’uomo che sognavo sin da bambina, al padre dei miei figli. Ti ho detto sì perché sei tutta la mia vita e voglio vivere con te per il resto dei miei giorni, noi due, mano nella mano con i capelli bianchi e qualche ruga in più. Ti amo oltre ogni cosa. E adesso ti prego, chiedimi ancora, cos’è la felicità?”.