Aurora Ramazzotti mostra il tatuaggio che ha fatto per il figlio Cesare: guarda

Aurora Ramazzotti ha voluto celebrare il suo bimbo. La 26enne mostra per la prima volta il tatuaggio che ha fatto per il figlio Cesare, nato lo scorso 30 marzo. In viaggio da Milano verso Roma, la 26enne apre una box di domande e quando i fan le chiedono di far vedere il nuovo tattoo, lei non si sottrae e scopre il disegno fatto all’interno della parte superiore del braccio.

L’influencer e conduttrice ha voluto sulla sua pelle il volto di Cesare Augusto. Ma c’è un particolare che non sfugge: anche nel tatuaggio gli occhi del piccolo sono coperti da un paio di occhiali da sole. Neppure addosso desidera che si veda lo sguardo del bambino: tutela la privacy, oltre che sui social, anche così.

La Ramazzotti è felice, ma per lavoro è dovuta partire verso la Capitale, poi farà tappa a Berlino. Affrontare il distacco dal figlio non è semplice. Aury spiega: “Sto imparando così tanto da quando sono mamma. Talmente tanto che a volte mi sembra troppo e non ci capisco più nulla, una cosa però è certa: è il mio pensiero fisso ogni secondo che mi allontano, anche solo per fare una doccia. Quando non posso coccolarlo o sentire il suo profumo mi manca proprio qualcosa. Saperlo però nelle migliori mani mi fa sentire al sicuro. Il suo papà e la sua nonna ci sono".

I follower desiderano sapere se tornerà in tv, La ragazza chiarisce: “Giusto non vi ho detto! Mi sono presa una pausa da tutto. Ho approfittato della fine della gravidanza e dell'apertura di un capitolo così importante della mia vita per riflettere anche sul mio futuro. E poi lo sapete, mi sto dedicando interamente a banano. A breve però riprenderò in mano tutto e sono sicura che verranno cose belle. Me lo sento. Nel frattempo grazie a voi che mi sostenete sempre”.

Le domandano come viva la maternità. “Incredibile. Una cosa enorme. Impegnativo. Stancante. Appagnante. Una responsabilità. Emozioni fortissime. Talmente bello da volerlo esibire a chiunque (ma non voler neanche stressare la gente). La cosa più naturale del mondo, ma anche la più strabiliante”, sottolinea Aurora. Torna anche sulla scelta di non voler far vedere il pargoletto: “Perché i social sono pericolosi, anche se io li amo. Ora è una cosa che farei solo per me, non per lui, che sicuramente li userà in futuro. Quando avrà l’età giusta, lui potrà assumersi le sue responsabilità e decidere di esporsi. Io la vedo così”.