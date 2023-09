Gessica Notaro ha sposato il compagno Filippo Bologni alla Reggia di Venaria: le immagini delle nozze da favola

La 33enne e il 29enne hanno scelto uno dei luoghi più romantici di Torino per il loro sì

Matrimonio con 500 invitati nell’incantevole Sala Diana e un richiamo a un film Disney

Gessica Notaro e Filippo Bologni hanno detto di sì. Ieri, 18 settembre, nel pomeriggio, la 33enne ha sposato il compagno Filippo Bologni, campione di equitazione 29enne di Reggio Emilia. Le immagini arrivate sul social raccontano le nozze da favola dei due, che per i fiori d’arancio hanno scelto uno dei luoghi più romantici di Torino, la Reggia Venaria. La cerimonia con rito civile, emozionante, è stata celebrata davanti a ben 500 invitati.

Tutto è stato organizzato splendidamente dalla wedding planner Silvia Bettini, il look della sposa lo hanno curato Federico Fashion Style, molto legato a Gessica, e da La Truccheria Cherie di Orazio Tomarchio per il make up. Gli sposi hanno chiesto ai loro ospiti di non fare regali, ma una donazione benefica a favore delle donne vittime di violenza. Ad accompagnare all’altare la coppia la bellissima colonna sonora Disney de La bella e la bestia.

La Notaro, splendida con l’abito firmato Atelier Emé, emozionata, al suo Filippo ha fatto una promessa: “Vorrei che fosse per sempre. Come ci diciamo sempre: ti amo più dell’amore”, Ha voluto un vestito bianco con corpino ricamato e un’elegante scollatura e gonna in crepe cady con drappeggio. Lungo velo bianco sul capo, guanti bianchi in pizzo ricamato completavano il look. Completo grigio chiaro, invece, per lo sposo, con pantaloni fascianti, in pieno stile cavallerizzo.

Tante le personalità presenti al matrimonio e pure qualche vip: tra gli invitati anche Alena Seredova con il marito Alessandro Nasi. Il ricevimento è andato in scena nella magnifica Sala Diana, dove Gessica ha sfoggiato il suo secondo outfit.

Gli sposi nella Sala Diana durante il ricevimento. La Notaro indossa il suo secondo abito dei quattro scelti

Gessica per la tarda sera ha voluto un altro abito più sensuale, sempre dello stesso brand. Il capo, ricamato finemente sul corpetto a cuore, fasciava la sua silhouette ed era arricchito da un vertiginoso spacco. Ai piedi sandali flat gioiello.

La coppia scende le scale diretta in giardino per il taglio della torta

Divertimento e brindisi per la coppia e i presenti. Tutto è culminato col taglio della magnifica torta a più piani, realizzata dal pasticcere torinese Luca Montersino.

Il pasticcere torinese Luca Montersino ha realizzato il magnifico dolce

Gessica si lascia alle spalle definitivamente il suo passato doloroso, per colpa dell’aggressione con l'acido da parte dell'ex fidanzato nel 2017, per cui è rimasta sfigurata in viso. Accanto a Bologni da quattro anni, ha ritrovato quel sentimento puro che le ha ridato fiducia negli uomini e nella vita.