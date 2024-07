Aurora Ramazzotti trasloca per la seconda volta in meno di due anni! Le prime immagini della nuova casa milanese

La figlia di Eros e Michelle Hunziker è alle prese con un nuovo trasloco

Aurora, Goffredo e il figlio hanno lasciato la vecchia casa di 90 mq

Aurora Ramazzotti cambia di nuovo casa. La 27enne lo ha rivelato sul suo profilo Instagram spiegando che al momento si trova nel pieno del trasloco a Milano. Negli ultimi 3 mesi la figlia di Eros e Michelle Hunziker è stata completamente impegnata nel trasferimento, ma soprattutto con l'arredamento della nuova casa in cui andrà a vivere con Cesare e Goffredo Cerza.

La nuova casa di Aurora Ramazzotti a Milano

Si tratta del secondo trasloco in due anni, l'ultimo infatti lo aveva fatto quando era incinta, ''Oggi saluto la camera da letto dove ho dormito meno ore della mia vita'' scrive Aurora nelle stories dove mostra il trasloco, la vecchia camera di Cesare vuota le sembra più grande e gli scatoloni da trasportare sono 200. La Ramazzotti si fa filmare sul camion che la porta nella nuova casa. Qui gli ambienti sembrano essere molto ampi, ma mancano ancora i mobili, le mura sono total white, mentre per il pavimento è stato scelto un parquet a effetto legno. Le uniche zone arredate in modo improvvisato sono state quelle dedicate a Cesare, che ha giocato su un comodo tappeto persiano e dormito su un lettino "fai da te" costruito a terra.

La figlia di Eros adora occuparsi di arredamento

Si è occupata in prima persona della nuova casa

Ecco il trasloco dalla vecchia casa di 90 metri quadri

Su Instagram la 27enne posta le foto a cui si è ispirata per l'arredamento rivelando che la casa dovrebbe quindi essere molto colorata e piena di piante. "Cambio casa. E scusate ma il mio guilty pleasure sono i video di gente che arreda/dipinge/trasforma/FAQUALSIASICOSA con una casa, per questo ho deciso di documentarne il processo. Sono tre mesi che stiamo progettando tutto e oggi traslochiamo! Vi porto con noi. Let’s do it!!". Nessuna informazione, per sicurezza, sulla zona in cui si è trasferita. Certamente avrà scelto una metratura più ampia rispetto rispetto ai 90 metri quadri della casa che ha lasciato.