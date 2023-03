''Avevo le corna e stavo male'': Antonella Clerici torna a parlare del tradimento del padre di sua figlia

La conduttrice durante una nuova intervista ha ammesso che le ‘corna’ le fecero male

Antonella Clerici ha rilasciato una nuova intervista a ‘Oggi’ in cui ha parlato della sua vita alla soglia dei 60 anni. La conduttrice tv, tornata al timone di un cooking-show sull’ammiraglia Rai dopo lo stop di qualche anno fa, è maturata nel tempo e le sue priorità sono molto cambiate rispetto a una volta. Al magazine ha spiegato: “Sono come l’Araba Fenice: quando pensano che io sia finita, risorgo dal nulla e il destino mette sulla mia strada qualcosa di bello”.

Antonella Clerici, 59 anni, in una nuova intervista ha parlato nuovamente delle 'corna' che le fece il padre di sua figlia

Sulla pausa dalla tv, la bionda lombarda, che è legatissima al compagno Vittorio Garrone (per lui si è trasferita a vivere nella campagna piemontese), ha fatto sapere: “Nel 2018 ero prosciugata dagli impegni e sentivo che volevo vivere sino in fondo la storia con Vittorio. È l’uomo più solare, simpatico e protettivo che abbia mai incontrato. Se potessi esprimere un desiderio chiederei di invecchiare con lui”.

Quindi oggi la vita privata ha per lei uno spazio molto più ampio: “Ho imparato a non prendere più troppi impegni per non sentirmi schiacciata dal lavoro”.

La conduttrice oggi è legatissima al compagno Vittorio Garrone, 56 anni, con cui vive nella campagna piemontese

Antonella è tornata anche a parlare della relazione avuta con Eddy Martens, da cui ha avuto 14 anni fa sua figlia Maelle: “Quando una storia d’amore non funziona più o fa male, la chiudo. Quando un lavoro non è più adatto a me, cambio”. La fine di quel rapporto fu piuttosto complicata da affrontare: ci fu un tradimento da parte di lui finito sui giornali (molti ricordano la paparazza in copertina su ‘Chi’). Questo fece stare male la Clerici, che ha poi affrontato la questione anche in alcune interviste. “Avevo le corna ed era su tutti i giornali. Stavo male. Il pubblico si fida di me perché avrei dovuto far finta di nulla?”, ha fatto sapere.