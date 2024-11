''Ballando con le Stelle una bella esperienza? Insomma… io usata per fare hype'': Sonia Bruganelli va all’attacco a 'Belve'

La 50enne, eliminata dallo show la scorsa settimana, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa

Ospite della prossima puntata del talk di Francesca Fagnani, ha fatto sapere di pensare di essere stata usata

Sonia Bruganelli sarà tra i protagonisti della prossima puntata di ‘Belve’, che andrà in onda martedì 3 dicembre.

La produttrice tv 50enne ha accusato la produzione del programma di averla in qualche modo usate per fare “hype”, ovvero per gonfiare l’interesse attorno allo show.

Ritiene che il suo ruolo, nonostante non lo avesse capito fin dall’inzio, sia stato quello di creare polemiche per aumentare il seguito della trasmissione. L’esperienza - dopo essere stata eliminata durante l’ultima puntata - non le è esattamente piaciuta…

Sonia Bruganelli, 50 anni, durante l'intervista rilasciata a Belve a Francesca Fagnani che andrà in onda il 3 dicembre

“Io c’ho creduto che a qualcuno interessasse di vedere come miglioravo nel ballo, ma è successo che quando ho iniziato a vedere che le mie coreografie duravano 50 secondi, quelle degli altri 1 minuto e 20, 1 minuto e 30, e poi vedevo che il botta e risposta con la giuria durava un sacco, ho detto… sarà effettivamente che come ballo interessa meno?”, ha detto parlando con Francesca Fagnani.

“E’ stato costruito apposta (da chi lavora al programma, ndr)? Ovviamente sì, lo sottoscrivo”, ha aggiunto.

La Bruganelli ha fatto sapere che l'esperienza a Ballando con le Stelle non le è esattamente piaciuta

“Quello che io dicevo o facevo era relativo, quello che interessava era creare l’hype intorno alle polemiche. Infatti non mi prendo nessuno merito, però… quest’anno hanno funzionato più di sempre”, ha continuato.

“Voglio dire che ero il personaggio polemico di quest’anno. Ogni hanno ce n’è uno. Quest’anno ero io”, ha sottolineato.

Le è stato quindi chiesto se l’esperienza sia stata “bella” o “insomma”. Ha risposto: “Insomma…”.