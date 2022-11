Belen ad 'Amici', sorpresa all'allievo 20enne pazzo di lei: ''Mi piaci, ma Stefano è geloso''

Wax in Casetta aveva rivelato: "Sono in fissa, se è possibile conoscerla”

Belen Rodriguez accontenta Wax, ad Amici fa una sorpresa all’allievo 20enne, pazzo di lei. Il ragazzo, tra i cantanti, in Casetta aveva rivelato: “Sono in fissa, mi piacerebbe conoscerla”. Maria De Filippi, con la complicità della showgirl 38enne, tramuta il suo sogno in realtà. L’argentina è divertita. “Mi piaci”, gli dice. Poi aggiunge: “Ma non ti do il mio numero: Stefano è geloso”.

Wax, all’anagrafe Matteo, desiderava incontrare Belen o scriverle una lettera. La Rodriguez non se lo fa ripetere due volte e piomba nello studio del talent show. L’allievo le corre incontro per abbracciarla, lei ricambia. “Sono tutta tua. Devi sapere che ho visto tutte le tue esibizioni fino alle 2 del mattino. Hai un bel caratterino ma una domanda mi sorge spontanea: perché me?", gli sottolinea. Wax glielo spiega. Emozionato, rivolgendosi al pubblico, dice: "Facciamo partire il coro sei bellissima?”.

“Voglio farti i miei complimenti, perché mi sono riconosciuta in te. Nella testardaggine, nel fatto che te ne fo*ti, ma per davvero, non per finta. Non sei costruito, tu sei arrogantello per davvero. Mi piace questo modo di fare, per fare successo tante persone copiano gli altri e tu hai la stoffa”, fa sapere ancora Belen a Wax. Poi conclude dandogli una speranza: "Mi piaci, se divorzio ci penso".

Wax è al settimo cielo e le chiede il numero di telefono scherzando. "Ma non si può”, lo bacchetta Maria De Filippi. Belen chiarisce: "Non si può, Stefano si arrabbia, è un po' geloso”.

Wax, ironico, si rivolge a De Martino davanti alla tv: "Se mi stai ascoltando, io non c'entro. Ha fatto tutto la redazione”. Belen spezza una lancia a favore del 20enne: "Guarda che ti aspetta fuori, per congratularsi”.