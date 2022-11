Papà Tiziano Ferro presenta i suoi figli in tv e fa commuovere l'Italia: guarda

Il cantante 42enne in lacrime: crolla ascoltando le parole del marito Victor Allen

Margherita e Andres gli riempiono la vita: le immagini inedite dei bimbi con lui a Los Angeles

Tiziano Ferro è un papà commosso e felice. A Verissimo, nella puntata interamente dedicata a lui, il cantante 42enne presenta i suoi figli, adottati con Victor Allen. Margherita e Andres gli riempiono la vita e gliela rendono assai gioiosa. L’artista nato a Latina ha gli occhi che brillano quando parla dei bambini, poi crolla in lacrime ascoltando la lettera del marito.

I due figli presto riceveranno il sacramento del battesimo. “E’ già programmato”, rivela Ferro. "Penso che la fede, l'avere fiducia, sia necessario nella vita. Quindi io voglio trasmettere a loro la fede, poi non so cosa succederà. Non so se loro abbracceranno la fede con amore o meno, però per me è importante”, spiega. E’ entusiasta del suo primo anno da padre. “E’ come se fossi nato per fare il papà. Quando li ho presi in braccio la prima volta, non ho avuto un attimo di esitazione. È come se sapessi già cosa fare”, confida Tiziano.

Quando in una clip scorrono le immagini inedite dei figli con lui e Victor a Los Angeles, Tiziano Ferro cede al pianto. I momenti di tenerezza con i bambini, con loro dallo scorso febbraio, lo emozionano profondamente.

Il cantante nuota in piscina con Margherita che lo chiama ‘papà’, poi le canta la ninna nanna stringendola al petto. Ci sono i baci tra Ferro e Allen, 57 anni, davanti all’oceano in California, i. piccoli che lo guardano cantare in tv: tutto racconta la loro famiglia gioiosa.

I bimbi lo guardano cantare in tv

“Siamo qui a Los Angeles che ti seguiamo, papà - gli dice Victor Allen - Ci manchi tanto ma sappiamo che sei circondato dall'amore delle persone e dei fan. Io, Margherita e Andres ascoltiamo sempre il tuo nuovo disco e sappiamo che tutti lo ameranno come lo amiamo noi. I bambini stanno dormendo, io vorrei essere lì con te ma so che ci sono tante persone che ti stanno vicine prima che torni a casa. Ti invio tutto il mio amore”.