GF Vip, anche Pamela Prati positiva al Covid, Signorini rischia grosso: ecco perché

Al reality il focolaio di Coronavirus non si arresta: anche Antonino e Giaele stanno male

Al GF Vip si corre ai ripari. Il focolaio di Coronavirus non si arresta, dopo i casi accertati di Luca Onestini, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Attilio Romita, ora in isolamento, anche Giaele De Donà e Antonino Spinalbese stanno male. A preoccupare non sono però solo in concorrenti nella Casa, pure Alfonso Signorini rischia grosso. Anche Pamela Prati, l’ultima eliminata dal reality, è risultata positiva al Covid: la showgirl, una volta in studio, nella scorsa puntata, ha baciato e abbracciato tutti. Il conduttore 58enne potrebbe essere stato infettato.

Pamela sabato 12 novembre via social fa sapere di aver contratto la malattia: “Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo”.

La Prati aggiunge: “Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata. Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale. Grazie”.

La produzione dello show è in allarme: la 63enne ha baciato sulla bocca Marco Bellavia, non solo. E’ corsa da Alfonso, l’ha abbracciato e baciato. E’ entrata anche a contatto con le due opinioniste, Orietta Berti e Sonia Bruganelli, e tutti gli altri ex gieffini vip.

L’unica soluzione al momento è continuare a monitorare lo stato di salute dei concorrenti e di tutto il team in vista di eventuali nuovi casi di positività. Non si riesce ancora a capire come il Covid sia potuto entrare nella Casa. Intanto il televoto è stato chiaramente annullato.