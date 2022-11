Alessia Marcuzzi festeggia i 50 anni a Dubai da single con le amiche: le immagini

Sabato 11 novembre celebra il suo primo mezzo secolo nella città araba

Alessia Marcuzzi accoglie con il sorriso il suo mezzo secolo, festeggia i 50 anni a Dubai da single insieme alle sue più care amiche. La conduttrice vola al caldo nella celebre città araba: la primavera scorsa era stata nello stesso luogo in coppia con l’ormai ex marito Paolo Calabresi Marconi.

Alessia sceglie in caldo e indossa vestiti che le fasciano il corpo sinuoso e tonico, celebra così un compleanno speciale: non si regala un mega party. Nel Golfo Persico sabato 11 novembre si fa vedere elegantissima e sexy mentre va a cena: stavolta è un viaggio per sole donne.

Nessun commento sull’addio col produttore tv. La Marcuzzi, in attesa di tornare in tv su Rai Due con Boomerissima, si dedica alle sue attività imprenditoriali e si concede qualche giorno di vacanza per salutare i suoi primi 50 anni. E’ felice e all’apparenza appagata: la storia finita con il 58enne pare non averla scalfita minimamente.

Dopo il comunicato in cui ha annunciato la rottura dello scorso settembre, Alessia non ha più detto una parola sulla separazione, lasciando che il privato rimanga tale. Anche Paolo, a cui i due figli della presentatrice (Tommaso, nato nel 2001 dalla relazione con Simone Inzaghi, e di Mia, avuta nel 2011 da Francesco Facchinetti) rimangono estremamente legati, ha adottato la tecnica del silenzio.