''Con Belen un amore acerbo e immaturo, ma il più importante'': Marco Borriello parla della famosa ex e svela in che rapporti sono oggi

L’ex calciatore ora single rivela: “In futuro vorrei lasciare il mio Dna, un figlio è importante”

A 40 anni in una donna non cerca solo l’aspetto estetico, ma pure…

Marco Borriello, 41 anni il prossimo 18 giugno, single, si mette a nudo. In una lunga intervista al Corriere della Sera parla non solo di sport, ma anche della vita privata. Quando gli si chiede del suo rapporto con le donne, da sempre considerato un playboy, rivela: “Le mie relazioni fisse si contano sulla punta di una mano. Belen l'amore più importante”. Lo sportivo spiega perché e svela in che rapporti è oggi con la showgirl.

Insofferente, da sempre a caccia di nuove emozioni, Marco dice: “Per stare bene non ho bisogno di lussi sfrenati, però devo avere la possibilità di fare sport, vedere gli amici, andare in un bel ristorante, essere nella natura. Poi se c’è l’opportunità di godere di un po’ di cultura è il massimo”. Non gli manca non avere una compagna: “Macché, tutte le mattine mi alzo, mi guardo allo specchio e mi dico: ‘ti amo’. Ho avuto storie in passato ma ho scelto me e ho fatto bene. Quando ho voglia e l’occasione mi vivo l’emozione. In futuro vorrei lasciare il mio Dna, un figlio è importante”.

Borriello dei giocatori, che spesso mettono su famiglia a poco più di 20 anni, sottolinea: “Si sposano giovanissimi e poi partono i tradimenti. Scoppiano tutti, restano i figli che sono la cosa più bella. Sarò anche egoista ma resto coerente con la vita che voglio avere”.

L’ex bomber, al contrario di quanto si pensi, quando ha avuto una fidanzata non ha mai tradito. Quando gli si chiede quante donne abbia avuto, però, svela: “Non sono il tipo che con le donne fa ginnastica e conta. Le relazioni fisse si contano sulle dita di una mano. Poi ho avuto grandi passioni che non necessariamente sono finite sui giornali di gossip”.

Il 40enne e la 38enne sono stati insieme dal 2004 al 2008

Su Belen Rodriguez, uno dei suoi legami più duraturi, Marco confida: “E’ stata una storia d’amore acerba, immatura, fra due ragazzi. Se ci incontriamo a Milano la abbraccio, è una ragazza solare e divertente. Comunque è stata la relazione più importante della mia vita, è durata quattro anni e mezzo”.

Borriello ora quando vede una donna ha ben chiaro cosa cerca: “L’aspetto estetico è il primo che mi colpisce. Ma in questa fase conta anche il fattore cerebrale”. In questo momento però pensa “più a conquiste immobiliari e finanziarie che a quelle sentimentali”.

L’ex attaccante ha trovato casa a Ibiza. Sul suo patrimonio rivela: “A 18 anni prendevo 2000 euro al mese, poi certo dopo molto di più. Credo di aver guadagnato 30 milioni. Non mi sono fatto mancare niente, ho avuto una vita costosa e dispendiosa ma sono riuscito a salvare il patrimonio. In tanti quando mi vedono dicono: ‘Beato te’. Guardano la villa, la vista sul mare. Ho scelto uno stile di vita alto, ma devo lavorare per mantenerlo, mica sono nato ricco”.

Lo sportivo ora cura personalmente i suoi interessi: “Ho scelto di non avere più padroni. Ho una piccola quota dell’Ibiza calcio: sono consigliere e ambassador del club. Mi piace anche il mondo della finanza e del real estate”.