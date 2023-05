Le chiedono se le piacciono gli uomini o le donne: l’ex Suor Cristina risponde così

Cristina Succia ha lasciato intendere di poter essere attratta da persone di qualsiasi genere

La 34enne però non ha bisogno di avere rapporti intimi, potrebbe vivere anche nella castità

Cristina Succia, in passato conosciuta come Suor Cristina (ha appeso al chiodo il velo da qualche anno), è gay o etero? La domanda sembrano farsela in molti. E sebbene si tratti di un tema legato alla sfera intima della 34enne siciliana, lei stessa ha deciso di affrontarlo durante una chiacchierata con alcuni naufraghi dell’Isola dei Famosi, reality a cui sta prendendo parte in queste settimane in Honduras. Lo speaker Marco Mazzoli le ha domandato se le piacciano gli uomini o le donne. Lei ha risposto: “Mi piacciono le persone”.

Cristina Scuccia, 34 anni, un tempo conosciuta come Suor Cristina, ha parlato della sua sfera intima all'Isola dei Famosi

Dato che a quanto pare Cristina non ha un partner da tantissimi anni (da prima di iniziare a indossare il velo), le è stato poi chiesto se non le manchi una compagna o un compagno. Ha fatto sapere: “Dopo 15 anni di una vita così particolare non è facile”.

Mazzoli ha poi continuato a incalzarla e le ha domandato se “fisicamente non si debba sfogare”, cioè se senta la pulsione di avere rapporti intimi. Cristina ha spiegato: “Dove è scritto questo? Mica siamo degli animali, io potrei vivere benissimo nella mia castità”.

Cristina in Honduars con la naufraga Helena Prestes, 22 anni

La Scuccia non esclude che le cose possano cambiare: “In questo tempo qualcuno l’ho conosciuto, ma sono io che do poco spazio, faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Ma se trovassi la persona giusta perché no”.

Infine ha voluto sottolineare che il suo approccio alla religiosità è ancora molto forte: “Io ancora credo in quella chiamata lì, in quella vocazione. Ora il risvolto è cambiato, so di essere una persona capace di amare tanto, non solo una persona ma più persone”.