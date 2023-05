''Non mi accorgo nemmeno che è più piccolo'': la 40enne Andrea Delogu torna a parlare del fidanzato 24enne

La conduttrice rivela: “Luigi ama andare in discoteca all’una e rientrare alle sei del mattino, io non più”

Andrea Delogu è felice accanto a Luigi Bruno, in barba a chi, data la loro grande differenza d’età, li vedeva ‘spacciati’ sin dall’inizio. Al Corriere della Sera la conduttrice 40enne rivela tutto della storia d’amore col fidanzato, modello 24enne, anche quel che li divide. “Luigi ama andare in discoteca all’una e rientrare alle sei del mattino, io non più. Me ne vado a letto a un’ora decente ma va bene così, non bisogna per forza fare tutto insieme, ognuno deve avere la propria libertà”, confessa. E sui 16 anni che li dividono all’anagrafe sottolinea: “Non mi accorgo nemmeno che è più piccolo”.

Puntuale, meticolosa, con la mania del controllo, Andrea sta benissimo col ragazzo. “Ci siamo conosciuti due anni fa su Instagram, mi ha scritto lui per primo, ero single. Mi ha corteggiato molto, rispondevo gentile, niente di più, però lui non mollava. Ci scambiavamo messaggini. E abbiamo scoperto di essere tutti e due appassionati degli anni Ottanta”, racconta.

La Delogu poi ha finalmente incontrato Luigi: “Si è presentato a Roma a sorpresa, senza avvisarmi. ‘Ti voglio conoscere, sono qui, ci vediamo?’. Potevo dirgli di no? Abbiamo fatto una lunga passeggiata notturna e insomma… Piano piano ho ceduto. Eppure insistevo: ‘Viviamo in due mondi troppo diversi, non può funzionare’. Finché Luigi non mi ha smontato: ‘Ma diversi cosa? Mi piaci e basta’. Per un po’ ho continuato a precisare che ci stavamo solo frequentando, finché un giorno Luigi mi ha corretto, guardandomi dritto negli occhi: ‘Noi stiamo insieme, tu sei la mia ragazza’. E io: ‘Hai ragione’”.

La conduttrice da due anni è legata a Luigi Bruno, modello giovanissimo

La differenza anagrafica in principio le ha dato un po’ di ansia. “All’inizio sì, siamo strutturati per pensare in un certo modo - ammette Andrea - Per lui invece non è mai stato un problema e ora non lo è più nemmeno per me. Se mi fanno battute, ci rido. Quando ci hanno paparazzato insieme ed è uscita la notizia, qualcuno mi diceva: ‘Eh, ma attenta che poi finisce, vedrai che ti lascia’. E io: ‘Guarda che è finita pure con mio marito e avevamo la stessa età’. Ormai non mi accorgo nemmeno che è più piccolo, quando lo vivi è diverso, non ci fai più caso”.

Quando le si domanda che passione lei e Bruno abbiano in comune la Delogu svela: “Lo so, fa ridere… la fissa per il film Dirty Dancing, a casa ho il poster originale, è stata la prima cosa che ci ha unito. E i videogiochi. Possediamo sia Nintendo che Playstation, se lo chiedi a Luigi ti dice che è più bravo lui, ma non è vero, ci so fare anch’io, in quelli in cui non si spara tipo Little Nightmares. Quando vinco lo faccio pesare, però sono capace di perdere”.

L’addio con il marito Francesco Montanari ha pesato nel suo vissuto: “Restano bei ricordi, anche da ex siamo legati, sono felice di aver passato una parte di vita con lui e grata di averlo incontrato. Certo è stata dura ammettere che l’amore era finito, che non era per sempre. Sul momento pensi che il dolore sia troppo forte, che non ce la farai a superarlo, invece poi ritrovi un tuo equilibrio e riprendi a vivere”. Stefano De Martino è stata una presenza importante al suo fianco: “Persona stupenda, solare. Mi è stato vicino quando mi sono separata e avevo il cuore spezzato, mi ha aiutato a capire che comunque le cose vanno avanti. Non ci vediamo spesso, ma faccio il tifo per lui e lui per me”.