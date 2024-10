Belen Rodriguez incrocia lo storico ex Fabrizio Corona con la fidanzata incinta: congratulazioni e abbracci, guarda

La showgirl 40enne incontra il 50enne all’interno della lounge del Portrait Milano

La loro storia è ormai chiusa da ben 12 anni, ma l’affetto tra i due rimane immutato

La loro storia è chiusa, morta e sepolta da ben 12 anni. L’affetto, però, quello rimane per sempre. Belen Rodriguez incrocia lo storico ex Fabrizio Corona. L’imprenditore è con la fidanzata 24enne, Sara Barbieri, incinta. La showgirl argentina gli sorride: congratulazioni e abbracci per lui. La 40enne conserva un ottimo rapporto col 50enne.

Belen Rodriguez incrocia lo storico ex Fabrizio Corona con la fidanzata incinta: congratulazioni e abbracci

Belen incontra Fabrizio all’interno della lounge del Portrait Milano, un lussuoso boutique hotel in zona Porta Venezia. I due si stringono a loro con grande calore. La Rodriguez poi saluta Sara, bellissima col pancione di otto mesi. Finora le due non si erano mai conosciute: parlano per qualche minuto della gravidanza della ragazza.

La Rodriguez è con la sua carissima amica Martina Menegon. Dopo i convenevoli con Fabrizio e la Barbieri, che aspetta un bel maschietto, si siede al suo tavolo dove c’è un commensale misterioso. Corona si accomoda al suo e la serata trascorre tranquilla. E’ un incontro tra amici che dura lo spazio di poche battute.

Lui dell’ex a Domenica In a ottobre 2023 ha detto: “Belen ha accettato i miei errori, mi ha lasciato per la galera. Se non fossi andato in carcere, Stefano De Martino neanche esisterebbe. L'ho incontrata su un volo, mentre era incinta: siamo stati abbracciati tutto il tempo. A prenderla c'era lui. A me? Il mio autista”. Legati dal 2009 al 2012, Corona e la Rodriguez con la loro storia hanno riempito pagine di giornali, lei ha anche perso un figlio che avrebbe avuto da lui. Il passato non si dimentica.