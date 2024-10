Paolo Ciavarro festeggia 33 anni con Clizia Incorvaia al ristorante, sceglie un compleanno low profile: foto

L’influencer 44enne regala al marito una cena a base di sushi in un noto ristorante giapponese

Lei lo riprende mentre spegne le candeline, poi gli scrive una dolcissima dedica

Nonostante il periodo duro, a causa della malattia di Eleonora Giorgi, è come se fossero ancora in una romantica luna di miele. Paolo Ciavarro festeggia 33 anni con Clizia Incorvaia al ristorante. Il figlio dell’attrice 71enne, che combatte strenuamente contro un tumore al pancreas, sceglie un compleanno low profile, ma altrettanto bello e sentito. L’influencer 44enne, che ha sposato in estate, gli regala una buonissima cena a base di sushi in un noto ristorante giapponese a Roma.

Gabriele, il figlio di due anni della coppia, stavolta rimane a casa. Fa lo stesso Nina, 9 anni, che Clizia ha avuto dall’ex Francesco Sarcina. Paolo e la Incorvaia escono da soli. Lei è super sensuale con indosso il mini dress nero con lace-up sul lato che lascia scoperto il fianco.

La siciliana riprende Paolo mentre soffia sulle candeline, posate su un bel pezzo di pesce. Condivide le immagini sul social, nelle storie e con un post, e scrive: “Noi due sempre insieme”. I due si riprendono pure nel bagno del locale mentre si scambiano un bacio appassionato.

Sul social arriva anche una foto di gruppo, che immortala Paolo e Clizia prima di uscire. Con loro ci sono il padre di lei, Salvatore, la sorella Micol Incorvaia e il fidanzato, Edoardo Tavassi.

Clizia è piena d’amore. Al marito scrive: “Amore vero è... Condividere le tue paure più profonde, le tue insicurezze, senza giudicare. Amore vero è quando puoi aprire i tuoi pensieri più intimi, il tuo passato e le tue ferite sapendo che ascolterà con empatia. Amore vero è quando puoi mostrare le parti più spezzate della tua anima e lui risponderà con gentilezza e amore! Amore vero è quando puoi essere te stesso senza paure e senza maschere. Amore vero dice: ti vedo per quello che sei e ti amo incondizionatamente". Paolo replica: "Ti amo incondizionatamente amore mio. Grazie per la persona speciale che sei". E lei ribatte: "Come dico sempre… ti ho aspettato per anni e poi finalmente ti sei materializzato".

Per loro tutto è iniziato nel 2020, quando si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip. Una favola di quelle che a volte i reality show rendono possibile, tramutando tutto il realtà.