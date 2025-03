''Oggi finalmente mi chiamano conduttrice. Virginia Raffaele? Imitazione volgarotta'': Belen a TvTalk si toglie sassolini dalla scarpa

L’argentina però non è per nulla infastidita di essere definita ‘showgirl’

Belen Rodriguez, al timone dello show comico Only Fun su Real Time, si accomoda nel salotto di TvTalk. Con Mia Ceran si toglie alcuni sassolini dalla scarpa. L’argentina sottolinea: “Oggi finalmente mi chiamano conduttrice”. Poi, parlando di cosa non le è piaciuto nel corso degli anni, ammette: “Virginia Raffaele? Imitazione volgarotta”.

La 40enne svela di non provare fastidio quando la definiscono ‘showgirl’: “Non mi offendo se mi chiamano showgirl. Il termine fa riferimento a una ragazza che riesce a essere poliedrica nel suo lavoro. Mi sento così. A volte l’uomo riesce a essere poliedrico, ma subito lo chiamano conduttore, con noi fanno un po’ fatica”. Il pensiero va subito al suo ex marito, Stefano De Martino, anche se lei non fa assolutamente il suo nome…

Belen poi lancia la sua piccola frecciatina: “Adesso che sono arrivata a quarant’anni qualcuno finalmente mi chiama conduttrice”. Non finisce qui. Personaggio molto conosciuto, la Rodriguez è stata anche tanto imitata. Inevitabile si parli di Virginia Raffaele, quella che la maggiormente presa di mira. Alla sudamericana, però, quell’ìmitazione non è mai piaciuta.

“Arrivava, si metteva la gonna corta e si chinava verso la telecamera”, dice, riproponendo il gesto. “Cosa che io non ho mai fatto”, aggiunge. “Il modo in cui ha iniziato a utilizzare il mio personaggio e la mia persona era un po’ volgarotto”, precisa. Non è la prima volta che Belen lo fa notare.

Quando le domandano perché si sia staccata da Mediaset, la Rodriguez replica: “Sono andata via per tanti motivi ma preferisco non svelarli. Ora mi trovo molto bene dove sto". La nuova avventura a Real Time/Nove per lei, quindi, continua…