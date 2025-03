''Inizio la terapia con gli inibitori Parp'': Bianca Balti mostra i capelli che stanno ricrescendo dopo la chemio e fa un annuncio

La top model 40enne deve fermarsi negli States per le prossime tre settimane

Il primo ciclo di chemioterapia lo ha concluso il 27 gennaio. Dopo più di un mese in giro tra Usa, dove vive, ed Europa, dove è stata protagonista con la moda, Bianca Balti mostra orgogliosa sul social i capelli che stanno ricrescendo. Poi fa un annuncio: “Inizio la terapia con gli inibitori Parp”.

La modella 40enne lo scorso settembre è stata operata d’urgenza a Los Angeles per asportare il tumore alle ovaie al terzo stadio. Da quel momento è iniziata la sua battaglia feroce contro il cancro. Piena di speranza e di vita, per nulla abbatutta, dopo un primo momento di grande sconforto, Bianca rivela ai follower il prossimo passo per sconfiggere la malattia.

“I miei capelli stanno ricrescendo e la vita sta dando amore”, sottolinea sicura mostrando di non essere più completamente calva. La Balti, tornata a Los Angeles, dove vive con le due figlie, Matilde e Mia, poi aggiunge: “A casa dopo un mese trotterellando in giro per il mondo. Lunedì inizio la terapia con gli inibitori Parp, che agisce bloccando l'enzima Parp, che aiuta a riparare il DNA danneggiato, portando alla morte delle cellule cancerose. Funziona bene soprattutto nei tumori con mutazione del gene Brca come il mio”.

Bianca conclude: “Devo fermarmi per almeno tre settimane in cui il dottore dovrà tenere sotto controllo come reagisco alla cura per eventualmente modificare i dosaggi. Non ne ho proprio voglia (ma me la faccio venire)”. Non è ancora finita e lei lo sa, ma la sua forza rimane invariata. I PARP inibitori sono farmaci che hanno rivoluzionato il trattamento del carcinoma mammario associato alla presenza di varianti patogenetiche germinali nei geni BRCA1 e BRCA2.