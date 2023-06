Il cantante 29enne è tornato in Italia dai genitori: sta meglio grazie alla psicoterapia

Ha un nuovo amore, Greta, ma che stavolta tiene lontano dai riflettori

Benjamin Mascolo dopo un anno finalmente rompe il silenzio sull’addio a Bella Thorne, con cui era fidanzato e doveva sposarsi. Il cantante 29enne dopo il crack è tornato a vivere a casa dei genitori a Modena. Finora non riusciva a raccontare cosa fosse accaduto, adesso a Vanity Fair, in occasione dell’uscita di “Dove & Quando” in versione rock con i Finley, rivela dettagli inediti della rottura. “Un errore accettare il poliamore”, confessa.

''Un errore accettare il poliamore'': Benjamin Mascolo rompe il silenzio sull'addio a Bella Thorne e rivela dettagli inediti della rottura a Vanity Fair

“Sono tornato per ricomporre i pezzi. Inutile girarci attorno: ero così ferito dalla fine della storia con la mia ex… E’ stato un momento molto difficile a livello personale. Ho iniziato un percorso di psicoterapia. L’altro giorno la mia analista ha detto che il prossimo appuntamento, a un anno dal primo dopo il mio compleanno (il 20 giugno, ndr), sarà l’ultimo. ‘Sei pronto per continuare per la tua strada’”, spiega Benji.

Sulla separazione da Bella Mascolo svela: “Volevo solo dimenticare, rimuovere tutto, i momenti brutti e persino i momenti belli dei nostri tre anni insieme. Poi ho imparato che non ha alcun senso: è importante che quello che è successo mi resti appiccicato addosso, come una cicatrice o come uno dei miei tatuaggi, per ricordarmi gli errori e non ripeterli in questa nuova relazione. Però ho tolto gli strati di rancore, rabbia, emotività”. Sa dove ha sbagliato: “Ho accettato delle cose che non avrei dovuto accettare”.

Il 29enne è stato legato 3 anni alla stella 25enne: si sono lasciati un anno fa

Benjamin non parla della bisessualità della Thorne, ma di altro: “Assolutamente no, ho sempre rispettato il suo orientamento. Posso dirle che nella nostra relazione non avevamo stabilito paletti precisi su questioni fondamentali nella costruzione di una famiglia: poliamore, poligamia… Anche il rapporto con il denaro ci ha allontanati. Io preferisco di gran lunga guadagnare meno, ma essere soddisfatto e in pace con me stesso. Credo che lo dimostrino le mie scelte di vita: abbiamo sciolto Benji e Fede all’apice del successo perché era arrivato il momento di dire stop e di raccontarci in maniera nuova”.

“Bella invece aveva un approccio diverso - continua l’artista - guadagnava milioni di dollari all’anno su OnlyFans, e non riusciva a sottrarsi. Non l’ho mai giudicata, sono anche dell’idea che una donna debba essere libera di fare quello che vuole del proprio corpo, però ci vuole condivisione di valori e di vedute, altrimenti il castello crolla”. E’ stato colpa di entrambi se è crollato tutto: “Non è stata un’interruzione a ghigliottina, da un giorno all’altro. Abbiamo accumulato pezzi del puzzle fino a quando entrambi l’abbiamo visto nella sua interezza”.

Benji voleva dimenticare tutto della Thorne, ora grazie alla psicoterapia conserva il ricordo, ferite comprese: ha un nuovo amore, Greta

Ora sta meglio. Ha recitato nel ruolo dell’antagonista in After 5, esce il disco, Benjamin ha anche ritrovato l’amore: “L’ultima cosa che cercavo era una nuova relazione. Eppure è successo, in una maniera così naturale e bella che ogni mio tentativo di sabotaggio è miseramente fallito. Greta mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita, mi ha amato quando stavo al mio peggio, con lei vicino sono una persona migliore. Sono stato fortunato a incontrarla, una fortuna sfacciata”.

Della fidanzata Mascolo dice: “E’ dolcissima, intelligente. Non appartiene al mondo dello spettacolo, fama e notorietà non le interessano per nulla e non sa quanto mi piace! E’ più giovane, ma già la vedo come la madre dei miei figli, qualità che non ho mai ricercato in una donna prima. E’ anche vero che sono un’altra persona, pronta a scalare una montagna. Per me si è aperto il capitolo famiglia, il capitolo paternità, il capitolo fai solo ciò che ti rappresenta per davvero”.

Bella ora si è fidanzata con Mark Emms, ufficializzandolo sul social

Bella intanto si è fidanzata con Mark Emms, ufficializzandolo sul social. Benji in questo è cambiato: “Ho imparato proprio dalla storia con Bella l’importanza di tenere privati certi momenti di coppia, di proteggerli, di preservarli solo per me e la mia ragazza. Devo ammettere che mi pesava mettere tutto sotto i riflettori con la mia ex”.