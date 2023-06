''Da quando ho conosciuto mio marito sono asessuata'': Elettra Lamborghini parla di vita intima e spiazza tutti

La cantante 29enne a Domenica In racconta di Afrojack, 35 anni, sposato nel settembre 2020

Elettra Lamborghini non si ritrae ad alcuna domanda a Domenica In. Ospite di Mara Venier per presentare il suo nuovo disco, Elettraton, la cantante 29enne parla di vita intima in tv e spiazza tutti quelli che l’ascoltano. “Da quando ho conosciuto mio marito sono asessuata”, svela.

Ha solo parole belle per Afrojack, sposato nel settembre 2020. L’ereditiera, regina del twerking, adora l’uomo a cui ha detto di sì. “Ho incontrato un angelo, io non so se ci vede però lo voglio salutare: ‘Ti amo’. Sono tanto fortunata. Ci siamo incontrati durante un festival, ci hanno presentati, ma io non parlavo benissimo inglese. Poi lui ha iniziato a scrivermi su Instagram e mi ha invitata nel suo studio per registrare: ero felicissima, lui è un produttore importante. Quando sono andata non abbiamo più parlato di musica e ci siamo innamorati guardando le foglie di un albero, sentendo il vento. Giuro! Io poi ero super timida, sono molto timida con gli uomini, e gli ho detto: ‘Se te provi a baciarmi non ti voglio più vedere’”, confida la Lamborghini con gli occhi sognanti.

Arriva la confessione che lascia di stucco: “Da quando ho conosciuto lui non guardo nessun altro, sono diventata asessuata”. La ‘zia’ non capisce subito quel che intende Elettra, ossia che ha occhi solo per Afrojack. Così le domanda se abbiano rapporti intimi. Elettra non si contiene: le mostra due succhiotti che il marito le ha fatto sul collo. Ma Venier allora, stupita, non si trattiene e si rivolge al suo di marito, Carraro, che la segue da casa: “Eh i succhiotti, ho una grande nostalgia adesso. Evviva i succhiotti, capito Nicola?”.

Arriva anche la domanda sui figlio con Afrojack, 35 anni. L’argomento maternità scotta. Elettra fulmina Mara e replica: “Sacrilegio!”. Come già spiegato in un’intervista a Vanity Fair dei giorni scorsi, la popstar al momento non si sente pronta a diventare madre.