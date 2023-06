Emma Marrone lascia il palco senza rivolgere la parola all'ex Stefano De Martino: ''Gelo tra noi? Ecco la verità''

La cantante interviene sul social e spiega cos’è successo allo stadio a Napoli durante la festa scudetto

Emma Marrone interviene a gamba tesa sui gossip che la vorrebbero scappata dal palco dopo essersi esibita alla festa per lo scudetto del Napoli, andata in scena ieri sera allo stadio Maradona e mandata in onda in diretta su Rai Due. A condurre la serata c’era l’ex della cantante 39enne, Stefano De Martino. Tutti hanno parlato di “gelo” tra la salentina e il 33enne. Emma in effetti lascia il palco senza rivolgere la parola all’ex ballerino di Amici e dicendo semplicemente: “Grazie, grazie! Forza Napoli sempre”, ma c’è un perché. Lei in un video condiviso nelle sue IG Stories racconta la verità.

Emma ringrazia ancora per l’affetto ricevuto dal pubblico: "Buongiorno a tutti. Ieri è stato meraviglioso, un'esperienza incredibile". Poi però affronta subito il punto della questione: "Stamattina sto leggendo articoli che fanno abbastanza ridere e mi dispiace perché in realtà non c'è nessun gelo. Anzi Stefano è stato bravissimo, ha tenuto una serata davanti a 50mila persone, sono tanto orgogliosa di lui. Solo che avevo gli auricolari, non l'ho neanche sentito parlare dietro di me. Volevo tranquillizzare che non c'è nessun gelo, non sono scappata da nessuna parte perché io non scappo mai e sicuramente non scappo da una persona a cui voglio un mondo di bene e di cui sono veramente orgogliosa. State sereni che è tutto a posto".

Pronta arriva la replica di De Martino che condivide il video della Marrone e le scrive: “Ti voglio bene!”. C’è armonia tra di loro, nessuna ripicca, nessun nuovo screzio. Del resto Emma anche con l’ex ‘rivale in amore’ Belen ha appianato ogni cosa, come si è visto chiaramente durante la sua ospitata a Le Iene in tv.