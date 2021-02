Benjamin Mascolo, esce il video del suo primo singolo girato nella Milano deserta del lockdown: guarda

Benjamin Mascolo debutta con il primo singolo da solita, “Finché le stelle non brillano”, uscito a mezzanotte di giovedì 11 febbraio, e seguito subito dopo dal video della canzone girato nella Milano deserta del lockdown. Con il cantante, nel film che racconta l’inedito, c’è un’attrice “molto speciale”, come rivela l’artista 27enne stesso: la sua fidanzata Bella Thorne.

Sono appassionati, nella vita come pure nel videoclip. Benjamin Macolo per il suo primo singolo dopo la separazione artistica da Federico Rossi ha voluto al suo fianco l’attrice 23enne a cui è da tempo legato. Sono innamorati e felici.

“Finché le stelle non brilleranno” anticipa “California” "la prima metà di un album a due anime", come ha spiegato lo stesso Ben via social. L'album uscirà il 26 febbraio e avrà sei tracce musicali.

"Quando ho visto la copertina, mi sono detto: impensabile, faccio un disco da solo - racconta Benjamin - Quando vedo le cose che prendono veramente forma, le cose finali che vanno davanti agli occhi del pubblico, mi rendo conto che sta succedendo veramente. La mia vita sta prendendo questa piega qua”.

Mascolo non si ferma con la musica, ma esordirà pure al cinema e sempre con la sua Bella. Saranno protagonisti di un film, la pellicola si intitolerà Time Is Up e sarà diretta dalla regista Elisa Amoruso, che ha scritto la sceneggiatura con Lorenzo Ura e Patrizia Fiorellini, come ha riportato Deadline lo scorso ottobre. Time Is Up, girato sia in Italia, a Roma, che negli Stati Uniti, segnerà il debutto di Benji come attore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/2/2021.