E’ il compagno Stefano Corti a rivelare la malattia della cantante 35enne

L’artista era sparita da qualche giorno dai social e i follower si sono allarmati

Bianca Atzei, incinta di 9 mesi, ormai agli sgoccioli con la gravidanza, è ricoverata in ospedale per polmonite. C’è preoccupazione per la cantante 35enne, sparita da qualche giorno dai social. E’ il compagno Stefano Corti, inviato de Le Iene 37enne, a svelare la malattia che ha improvvisamente colpito l’artista che lo renderà padre di un maschietto, Noa Alexander.

Preoccupazione per Bianca Atzei incinta di 9 mesi: ricoverata in ospedale per polmonite

Bianca di solito è molto attiva sul suo profilo Instagram. Il suo silenzio ha subito messo in allarme i follower che si sono immediatamente domandati cosa le fosse accaduto. Corti stamane ha confessato il ricovero dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e rivelato il suo grave problema di salute.

E’ il compagno Stefano Corti a rivelare la malattia della cantante 35enne

La ‘iena’ ha pubblicato una foto in cui si vede Bianca Atzei seduta sul letto d’ospedale con i capelli sciolti e il pancione in vista. “In tanti ci avete chiesto come mai Bianca è sparita da qualche giorno dai social. Purtroppo, ha avuto problemi di salute oltre a una polmonite in atto. Fortunatamente è in ripresa ma è ancora ricoverata. E’ nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto possa tornare a casa”, ha scritto.

L’artista era sparita da qualche giorno dai social e i follower si sono allarmati: il 37enne ha raccontato tutto

Manca meno di un mese al parto. Bianca nel suo monologo a Le Iene sulla sua dolce attesa ha detto: “In questi mesi ho lasciato scivolare su di me tutte le emozioni, belle e brutte, senza combatterle, ho cercato di godermi ogni istante di questa gravidanza senza pensare al dopo e cerco di farlo anche adesso che manca meno di un mese al parto e di notte quando lui mi tiene sveglia a volte sento le ansie che crescono, non so a cosa andrò incontro, ma per quanto riesca ad immaginarmi ogni dettaglio, so che sarà diverso da come l'ho sognato”.