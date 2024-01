Bianca Atzei si vendica del compagno: regala a Stefano Corti il quarto d'ora più brutto della sua vita, guarda

Lui detesta le scenate di gelosia della cantante e per mesi lei lo tampina con chiamate in cui è imbufalita

Stefano Corti ha organizzato tantissimi scherzi alla sua amata Bianca Atzei da quando sono una coppia. La 36enne, fidanzata con il 38enne, da cui il 18 gennaio 2023 ha avuto Noa Alexander, dal 2019, si vendica così del compagno. Gli regala il quarto d’ora più brutto della sua vita, lo fa con la complicità de Le Iene, ovviamente.

Bianca Atzei si vendica del compagno: regala a Stefano Corti il quarto d'ora più brutto della sua vita

Il piano parte a giugno 2023, quando lui riceve una chiamata di Bianca che gli chiede info su un pacco arrivato a casa. “Ho visto la custode che è entrata ed è rimasta 20 minuti”. Sono state Le Iene a chiedere alla donna di rimanere più tempo possibile insieme a Stefano… “Ma che 20 minuti, ha portato un pacco, come sempre, che dici amore!”, replica lui. “Va beh, non mi piace l’idea che la custode entri in casa e rimanga con te”, ribatte la Atzei. Corti è sconvolto mentre guida l’auto in strada: “Ma tu sei fuori, guarda, adesso non posso parlare, ma tu sei matta! Che mi fai una scenata perché Alla ci ha portato un pacco, mi sembra una follia”. La cantante però è perentoria: “Non deve più succedere”. E attacca il telefono.

Due settimane dopo, a luglio, tutto si ripete. Corti entra in redazione sereno. Bianca lo richiama e gli fa una nuova scenata per una foto che starebbe girando su Instagram in cui è ritratto con alcune ballerine. Lui si giustifica: “E’ una foto sul palco di Radio Norba”. Per lui è solo stato un selfie, ma la Atzei fa finta di non credergli, così la ‘iena’ si arrabbia di nuovo.

Lo scherzo prosegue. Ad agosto Stefano è a Dubai, mentre è al ristorante arrivano due belle ragazze col compito di provocarlo: le donne condividono storie con lui. Una addirittura si ferma mostrando interesse. Quando torna in hotel, Bianca lo chiama e gli dice di stare male: ha visto la foto del compagno con la ragazza. “Chi ca**o è questa?”. Corti pure questa volta cerca di metterci una pezza: “Non era a cena con me, è una che mi ha chiesto una foto”. La Atzei però finge di essere imbufalita. “Prima di accusare il tuo compagno e il padre ti tuo figlio di puttana*e, ti accerti delle cose, perché è inaccettabile quello che stai facendo”, replica l’inviato.

La burla va avanti anche a settembre, quando Stefano si fa fotografare in palestra con alcune donne, poi dà confidenza alla cassiera di un supermercato dicendole: “Ciao bella!”. Bianca lo tampina con telefonate da super gelosa. A ottobre un paparazzo rivela addirittura a Stefano che una ragazza dice di avere un video compromettente su di lui. Corti pensa di essere sotto ricatto, nega di aver avuto un flirt e chiede al fotografo di aiutarlo a smascherare la probabile truffa. Bianca viene a sapere tutto (in realtà ogni cosa è organizzata a puntino), lo chiama e gli fa l’ennesima scenata: vuole vedere questo video ‘compromettente’.

Alex, il paparazzo, richiama Corti e gli dice che è riuscito a fissare l’incontro telefonico con la donna, Serena: “Lei dice che hai avuto una storia con te”. Stefano va nello studio con Bianca e vede la foto: lei è una ballerina, che, d’accordo con Le Iene, si è fatta un breve video con lui mentre lo baciava sulla guancia quando erano entrambi in Sardegna in estate. L’inviato nega ancora. Il fotografo mostra il video, opportunamente montato proprio da quelli del programma tv per fare lo scherzo. Non è finita, anche la ragazza, chiamata al telefono da Bianca, conferma la notte d’amore con Stefano. Lui non riesce a credere che stia accadendo tutto ciò. E trasale quando il paparazzo gli chiede 10mila euro per non far uscire lo scoop.

Bianca alla fine gli svela tutto: questo inferno è tutto finto. “Io ti amo, amo la mia famiglia e spero mi darai un altro figlio”, le dice lui rincuorato. Ma incredibilmente la burla non si è ancora conclusa. Arriva la vendetta di Bianca. Le Iene incaricano Stefano di realizzare un servizio su come si trasporta la droga da un Paese a un altro. Per farlo deve salire a bordo di un aereo piccolissimo. “Ma dobbiamo volare con questo coso qui fino in Slovenia? Io mi sto cagan*o addosso!”, dice quando vede il mezzo di trasporto.

Corti chiede informazioni al pilota, suo amico, e alla fine si convince, non sa che sta entrando nel quarto d’ora più brutto della vita. Una volta in volo il pilota comincia a fare evoluzioni. Inizia con un avvitamento di 180 gradi. Stefano ha una paura terribile. L’aereo fa persino il giro della morte. “Mauri basta, ti denuncio!”, gli grida Corti. E urla, finalmente: “Bianca scusa!”. Alla fine scopre che non c’è alcun servizio da realizzare: è stata la Atzei a mandarlo in volo per farsi chiedere perdono per tutti gli scherzi ricevuti in passato da lui. Lei lo accoglie all’atterraggio e si fa promettere anche che presto si sposeranno. Lui, bianco come un lenzuolo, l’abbraccia. “Chi la fa, l’aspetti”, gli sottolinea l’artista.