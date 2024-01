La showgirl Roberta Morise al settimo cielo col pancione a Dubai si diverte da matti: guarda

E’ volata negli Emirati Arabi con il compagno, lo chef Enrico Bartolini, a cui ha detto di sì: i due si sposeranno

Rivela un po’ di più del suo pancione sul social. Roberta Morise è al settimo cielo a Dubai, dove è volata con il nuovo compagno, lo chef Enrico Bartolini. Si diverte da matti. E’ a cena nel locale dove cucina il famoso cuoco stellato 44enne, Roberto's Dubai, un ristorante italiano. Con lei c’è l’amica Rossella Catapano. Sul social fa sapere di aver detto di sì: sposerà l'uomo con cui ha iniziato la sua storia d'amore da pochi mesi.

E’ felicemente incinta. Roberta aspetta il suo primo bebè, un maschietto, come rivelato in tv a La Volta Buona, con un gender reveal in diretta tv. Lo chef, divorziato, è già padre di Tommaso, 15 anni, Giovanni, 10, e Vittoria, 8, avuti dall’ex moglie. La Morise è felicissima e fa vedere nelle storie su Instagram le sue forme da mamma. Piovono ‘like’. I follower si complimentano con lei per l’aspetto raggiante.

E’ volata negli Emirati Arabi con il compagno, lo chef Enrico Bartolini. La 37enne è a cena nel locale dove cucina il cuoco, Roberto’s Dubai, con lei l’amica Rossella Catapano

La 37enne con tutto lo staff in cucina, capitanato dal 44enne a ci si è legata

La showgirl non ha svelato di quanti mesi è, potrebbe essere entrata nel quinto mese di gestazione. Il ventre arrotondato per la gravidanza cresce. Lei lo fa vedere con orgoglio. Come confidato il bimbo “non era in progetto”. Adesso che sta per arrivare, però, è contentissima di diventare finalmente mamma.

“Stiamo insieme da pochissimo, ma di un figlio se ne parlava tanto perché ci siamo sentiti subito così affini: lui è proprio l’anima gemella. Io non ho nessun dubbio sul fatto che sarà un bravo papà, già lo è di tre meravigliosi bambini. Credo di essermi innamorata prima di questa cosa di Enrico, l’amore che nutre per i suoi figli e come lo dimostra, esattamente quel che mostrava il mio papà a me”, ha detto l’ex fidanzata di Carlo Conti e Giulio Fratini alla Balivo. Bartolini è entrato come una valanga nella sua vita. Il piccolo dovrebbe chiamarsi, quando nascerà, Gianmaria. Mancano ancora alcuni mesi al parto. Intanto lei segue il suo uomo negli Emirati Arabi e si rilassa come non mai.