''Mio padre mi ha rapito da bambina, ho fatto cose di cui mi pento'': Guendalina Tavassi rivela sulla Rai insieme alla madre la difficile infanzia

L’ex gieffina 38enne ha passato infanzia e adolescenza piuttosto turbolente

Ha vissuto con suo padre per molti anni, mentre sua madre tenne il fratello Edoardo

Guendalina Tavassi, ex gieffina ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha raccontato in tv della sua difficile infanzia, incluso il “rapimento” da parte di suo padre.

La 38enne è stata ospite de ‘I Fatti Vostri’ insieme alla mamma Emanuela Fuin, che ha un passato in tv (è stata una delle ragazze coccodé del programma cult ‘Indietro Tutta’).

Guendalina Tavassi, 38 anni, racconta della sua terribile infanzia a 'I Fatti Vostri' insieme alla mamma Emanuela Fuin

I suoi genitori si sono separati molto presto: “Io ho passato un’infanzia bruttissima […] Il ricordo più brutto è quello dell’ultimo litigio, quando poi mia madre mi venne a svegliare insieme a mio fratello nel sonno e ci disse che dovevamo andare via (dalla casa paterna, ndr). Da lì è iniziata la mia triste storia”.

Lei voleva assolutamente andare a vivere col padre: “Io ho fatto cose di cui mi pento veramente tanto oggi. Ho fatto del male a mia mamma e mi sono dovuta separare da mio fratello. Cominciai a fare tante cose di nascosto quando vivevo con mia nonna e mia mamma. Dicevo bugie per arrivare a vivere con mio padre perché era il mio desiderio più grande”.

“Ho raccontato bugie in tribunale, agli assistenti sociali. Ho raccontato che mia mamma mi spegneva sigarette addosso quando era successo una sola volta per sbaglio. Io sapevo che dicendo cattiverie e bugie inventate sarei riuscita ad andare a vivere da mio papà. La psicologa mi diceva di disegnare la mia famiglia, la mamma, io disegnavo cose orribili. Avevo capito che potevo arrivare al mio scopo, cioè quello di andare a vivere con mio padre”, ha aggiunto.

Guendalina Tavassi racconta a Timperi che il padre l'ha 'rapita' quando era bambina

“Oggi non mi capacito delle cose che ho fatto. Non capivo il dolore che potevo arrecare a mia mamma o il danno che avrei fatto a me stessa dopo”, ha sottolineato.

Il conduttore Tiberio Timperi allora le chiede: “Anche da parte di tuo padre c’era la voglia di stare insieme al te. Al punto che un giorno ti avrebbe rapita?”.

Lei ha risposto: “Sì, ricordo che stavamo a casa di mia nonna con mia mamma. Mio padre venne a trovarci e ci fu una scena orribile che ancora oggi ce l’ho davanti agli occhi. Mio padre apre la porta, scaraventa mia nonna che cercava di chiudere la porta. Lui ci prese e ci portò via sulla moto… no solo a me (portò via, ndr)”.

Sua madre ha aggiunto: “Suo padre l’ha praticamente rapita e l’ha portata via per sei mesi e io non sapevo più che fine avesse fatto, né se l’avrei potuta rivedere. Non avevo notizie”.

Il racconto di Guendalina nel programma Rai

“Poi dopo sei mesi è ritornato e siamo arrivati da un giudice donna molto conosciuta che le ha chiesto con chi voleva stare, con sua madre o con suo padre. Una cosa che non esiste, soprattutto dopo che sei stata per sei mesi con una persona che aveva fatto un’opera di convincimento. Io ero distrutta, ormai pelle e ossa”, ha continuato. Guendalina andò a vivere col padre, mentre il fratello Edoardo Tavassi restò con la madre.

Guendalina degli anni vissuti col padre ha spiegato: “La vita con papà non era tutta rosa e fiori. Ero straviziata sicuramente e avevo tutto quello che volevo. Ma per lui da uomo forse non è stato facile accudire una bambina da sola. Mi cucinavo da sola, mi lavavo, mi stiravo. Mi viziava con regali, soldi, ma a livello affettivo non c’era molto. Ero piuttosto libera e c’erano tante donne giovani che andavano e venivano in casa, tutte molto prese da papà e poco da me…”.

Infine ha anche scoperto che suo padre aveva avuto un figlio da una modella bellissima italo-brasiliana. Ha conosciuto una volta il fratellastro.

Adesso col papà, che è al suo quarto matrimonio ed ha avuto anche altri figli, il rapporto è buono.