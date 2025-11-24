Nonostante il cancro fosse in remissione, la top model in estate era caduta in un buco nero

La 41enne aveva parlato del suo male oscuro anche nella sua newsletter lo scorso settembre

Nonostante il cancro alle ovaie per cui ha rischiato di morire fosse in remissione, intorno a lei sono cadute le tenebre. Lo aveva confessato per la prima volta lo scorso settembre nella sua newsletter, dicendo di non essere ancora tornata come prima. Bianca Balti nel corso del suo intervento a Vanity Fair Stories al Teatro Lirico Giorgio Gaber svela chi l’ha salvata dal tunnel della depressione. “Ho toccato il fondo mentale”, spiega la 41enne, facendo riferimento alla sua ultima estate e a come si sentisse dentro in quei mesi caldi.

''Ho toccato il fondo mentale'': Bianca Balti svela chi l’ha salvata dal tunnel della depressione

La top model racconta: “Questa estate ho toccato il fondo mentale, sono entrata in una grande depressione, proprio quando pensavo di essere uscita dalla parte più difficile del percorso oncologico. Paragonavo il mio oggi a quello che era prima della malattia. Invece era tutto diverso. L'urgenza mi aveva tirato fuori una grandissima forza. Ero pronta a fare tutto. Mi erano usciti coraggio e potenza. Ma dopo c'è stata una vera e propria depressione”.

E’ stata la psico oncologa Gabriella Pravettoni ad aiutarla a rinascere. Bianca rivela: “Chi mi ha salvato la vita è stata la figura della psico oncologa, che mi ha insegnato che la chiave della felicità è la gratitudine, accettare il presente”.

Elaborare il dolore con consapevolezza è stata la sua salvezza. “Vivere una vita piena, basata sul ‘se ti fa stare bene fallo’, mi ha aiutato moltissimo. Per questo dico che accettare il presente può essere la chiave della felicità”, spiega la Balti. Lei e la Pravettoni, proprio basandosi sulla sua esperienza, stanno realizzando un progetto di salute mentale rivolto alle persone che hanno vissuto o vivono in prima persona un tumore.