''Poi faremo i conti'': Al Bano scopre che la figlia Jasmine Carrisi è fidanzata in tv, la reazione

Carla Giuni
24 Novembre 2025
1,313
0
Condivisioni
  • La 24enne svela di avere il “cuore occupato” da qualche mese: lui è di Milano e ha 23 anni
  • Il cantante 82enne era completamente all’oscuro della relazione sentimentale della sua ‘bambina’

Non se lo aspettava e rimane di stucco. Al Bano scopre che la figlia Jasmine Carrisi è fidanzata in tv. Il cantante è ospite insieme alla 24enne a Verissimo. Quando la ragazza che ha avuto da Loredana Lecciso svela di avere il “cuore occupato”, l’82enne esclama stupito, ma col sorriso: "Poi faremo i conti”.

''Poi faremo i conti'': Al Bano scopre che la figlia Jasmine Carrisi è fidanzata in tv, la reazione

Jasmine, che ora studia a Milano e sogna sempre una carriera nella musica, non si sottrae alle domande che riguardano la sua vita sentimentale. Così, quando le viene chiesto se sia o meno fidanzata, svela: Da qualche mese ho il cuore occupato. "Io le cose le so sempre dopo, mai prima. Non me l'ha presentato, sottolinea il padre.

Jasmine confida pure che il fortunatoviene da Milano e ha 23 anni. Al Bano non ne sapeva nulla. La sua reazione da genitore apprensivo fa sorridere. “E’ più piccolo di te? Pure! Gli devi fare da mamma. Voglio conoscerlo e poi faremo i conti, esclama ridendo. La figlia logela: "Tra te e mamma ci sono trent'anni di differenza". Lui ribatte: “E’ una questione di energie. Quando ho incontrato tua madre sembrava una vecchiarella, l'ho aiutata a vivere".

La 24enne svela di avere il “cuore occupato” da qualche mese: lui è di Milano e ha 23 anni

L’artista infine ammette: “Se c’è amore va tutto bene”. Poi si rivolge al ragazzo del mistero e dice: Ti voglio conoscere e poi faremo i conti. Non è una minaccia, è la realtà. Lui deve conoscere me e io devo conoscere lui. Magari come cantante gli faccio schifo”.

Gossip.it © 2000 - 2024. Contents, marketing and advertising managed by Mediafun Ltd. Vat: BG205038334. GossipNews, quotidiano di cronaca rosa, gossip, costume e società fondato da Paola Porta. Registrazione tribunale di Napoli n.5246 del 18 ottobre 2001. Registrazione al ROC n.14687 del 2 gennaio 2007. PWD srl, P.Iva: 06523591219. All rights reserved.