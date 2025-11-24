''Poi faremo i conti'': Al Bano scopre che la figlia Jasmine Carrisi è fidanzata in tv, la reazione

La 24enne svela di avere il “cuore occupato” da qualche mese: lui è di Milano e ha 23 anni

Il cantante 82enne era completamente all’oscuro della relazione sentimentale della sua ‘bambina’

Non se lo aspettava e rimane di stucco. Al Bano scopre che la figlia Jasmine Carrisi è fidanzata in tv. Il cantante è ospite insieme alla 24enne a Verissimo. Quando la ragazza che ha avuto da Loredana Lecciso svela di avere il “cuore occupato”, l’82enne esclama stupito, ma col sorriso: "Poi faremo i conti”.

Jasmine, che ora studia a Milano e sogna sempre una carriera nella musica, non si sottrae alle domande che riguardano la sua vita sentimentale. Così, quando le viene chiesto se sia o meno fidanzata, svela: “Da qualche mese ho il cuore occupato”. "Io le cose le so sempre dopo, mai prima. Non me l'ha presentato”, sottolinea il padre.

Jasmine confida pure che il fortunato “viene da Milano e ha 23 anni”. Al Bano non ne sapeva nulla. La sua reazione da genitore apprensivo fa sorridere. “E’ più piccolo di te? Pure! Gli devi fare da mamma. Voglio conoscerlo e poi faremo i conti”, esclama ridendo. La figlia logela: "Tra te e mamma ci sono trent'anni di differenza". Lui ribatte: “E’ una questione di energie. Quando ho incontrato tua madre sembrava una vecchiarella, l'ho aiutata a vivere".

L’artista infine ammette: “Se c’è amore va tutto bene”. Poi si rivolge al ragazzo del mistero e dice: “Ti voglio conoscere e poi faremo i conti. Non è una minaccia, è la realtà. Lui deve conoscere me e io devo conoscere lui. Magari come cantante gli faccio schifo”.