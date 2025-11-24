Samantha De Grenet festeggia 55 anni: il marito e il figlio le organizzano un party a sorpresa, foto

Luca Barbato e Brando lasciano la showgirl a bocca aperta durante il weekend

Ci sono gli amici più stretti: non può mancare Elenoire Casalegno, legatissima a Sam

+Rimane a bocca aperta. Fino all’ultimo è stata ignara di tutto. Samantha De Grenet festeggia 55 anni, compiuti il 9 novembre. Il marito e il figlio le organizzano un party a sorpresa a Roma. E’ un weekend denso di emozioni per la showgirl, che solo oggi, lunedì 24 novembre, condivide sul social le foto dell’evento che l’ha vista protagonista.

Samantha De Grenet festeggia 55 anni: il marito e il figlio le organizzano un party a sorpresa

“Che sorpresa per il mio compleanno! Mio marito e mio figlio sono riusciti senza farmi accorgere di nulla, o quasi, a organizzare una festa per il mio …esimo compleanno! Gli amici per me sono una seconda famiglia e desidero ringraziare tutti i presenti che mi hanno regalato il dono più prezioso: il loro TEMPO. Vi voglio bene! Colgo l’ occasione per ringraziare ancora una volta tutti voi che mi avete inondato di messaggi di auguri affettuosissimi…”, scrive Samantha.

Tra gli invitati non può mancare Elenoire Casalegno, la sua migliore amica

Ci sono pure Stefania Orlando e Monica Setta

La De Grenet accompagna le sue parole con una serie di scatti. Luca Barbato, 50 anni, e Brando, 20 anni, posano insieme a lei che tiene tra le mani la candelina a forma di punto interrogativo accesa. Davanti a loro c’è la torta, rigorosamente a forma di cuore. Tra gli ospiti, le persone a lei più vicine, non può mancare la sua migliore amica Elenoire Casalegno, legatissima a Sam. Presenti pure Giuliana Di Serio, Monica Setta, Stefania Orlando, la sorella minore Ilaria, nota pr.

Samantha con Luca Barbato e altri amici

Nel locale, tra brindisi, risate e abbracci, tutti si godono l’atmosfera festaiola. Samantha è felicissima di ricevere calore e affetto da ognuno dei presenti.