''Era una cosa che volevo fare'': Andrea Zelletta si fa vedere sui social dopo il trapianto di capelli

Non è volato fino in Turchia per sottoporsi all’intervento: è rimasto in Italia

Il 32enne, ex Uomini e Donne, compagno di Natalia Paragoni, da cui ha avuto una figlia, spiega perché ha deciso

Non era soddisfatto e così non ci ha pensato su troppo. Andrea Zelletta si fa vedere sui social dopo il trapianto di capelli. Legato da da sei anni e mezzo a Natalia Paragoni, conosciuta a Uomini e Donne nel 2019, padre di Ginevra, avuta il 20 luglio 2023 dalla 27enne, il 32enne nelle sue Storie ai follower confida: “Era una cosa che volevo fare”. Spiega il motivo per cui non si piaceva al cento per cento.

Davanti allo specchio il pugliese, anche ed gieffino vip della quinta edizione del reality con i famosi, si mostra. E’ facile capire dove gli sono stati innestati i follicoli piliferi durante l’intervento chirurgico in anestesia locale. Erano i punti dove i capelli, evidentemente, erano diradati o mancanti.

Andrea si è affidato a un professionista di Milano. “Perché l’ho fatto?”, si domanda parlando del trapianto di capelli. E aggiunge: “Anche in clinica mi hanno detto che non ne avevo un gran bisogno. Era una cosa che volevo fare. Questa piccola stempiatura che avevo mi dava fastidio”. Andrea desiderava un’attaccatura più folta e il medico ha esaudito il suo sogno.

Il post intervento procede benissimo: Zelletta non ha alcun gonfiore. Lui documenta il risultato, senza paura di ricevere commenti poco carini, anzi. Natalia lo sostiene e asseconda nella sua scelta. Ironica, fa anche una battuta spiritosa in merito al trapianto e dice: "Io penso al futuro che sarà roseo e pieno di capelli".