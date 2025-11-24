Fabio Fazio e Luciana Littizzetto commossi fino alle lacrime per la morte di Ornella Vanoni: le parole a 'Che Tempo Che Fa'

Il conduttore 60enne e a Luciana, 61 anni, hanno omaggiato l’amica venuta a mancare venerdì

Durante la puntata entrambi sono apparsi molto provati per la sua perdita

Luciana non è riuscita a trattenere le lacrime: le due erano molto amiche

E’ stata grande la commozione nello studio di “Che Tempo Che Fa” durante la puntata di domenica 23 novembre, appena due giorni dopo la scomparsa di Ornella Vanoni.

La Vanoni da anni era infatti diventata una presenza fissa nella trasmissione di Fabio Fazio. I due avevano stretto un legame fortissimo. Così come era profonda anche la connessione tra la diva della musica italiana scomparsa venerdì 21 novembre e Luciana Littizzetto. Si sentivano spesso.

Fazio e la Littizzetto si sono emozionati, avvolti da una profonda tristezza, mentre omaggiavano Ornella.

Fabio Fazio, 60 anni, provato e commosso durante la puntata di "Che Tempo Che Fa" di domenica 23 novembre dopo la scomparsa della casa amica Ornella Vanoni

“Questa puntata è totalmente dedicata a Ornella. Ne parleremo in particolare con Luciana”, ha spiegato Fabio a inizio puntata. “E’ molto difficile trovare delle parole per raccontarvi il nostro stato d’animo e per descrivere Ornella”, ha aggiunto.

Durante la puntata è stata poi Luciana a commuoversi fino alle lacrime. “Questo periodo mi sembra che mi strappino la pelle continuamente. Prima Pippo, poi Peppe Vessicchio, le Kessler, e lei. Non c’è un cerotto abbastanza grande per coprire tutti questi dolori”.

Fabio e Luciana Littizzetto, 61 anni, rendono omaggio alla straordinaria vita di Ornella

“Lei era una donna… è ancora una donna, per me, che ha masticato la vita proprio a bocconi grossi. Ha fatto anche parecchie briciole. E lei lo diceva che aveva fatto anche dei danni. Però ha amato a dismisura e abbracciato a più non posso”, ha proseguito.

Luciana non è riuscita a trattenere le lacrime ricordando la Vanoni, che era diventata una sua cara amica e con cui passava ore al telefono

“Lei amava abbracciare. Diceva che questo stringere sosteneva gli altri, sosteneva le persone che magari non erano abituate a essere abbracciare e lei lo faceva sempre volentieri. E questa è veramente una cosa che ricordo e non credo di potermela dimenticare facilmente”, ha detto.

La popolarità di Ornella Vanoni, venuta a mancare a 91 anni nella sua casa milanese, grazie a “Che Tempo Che Fa” aveva trovato una sorta di seconda giovinezza. Negli ultimi anni aveva raggiunto anche il pubblico più giovane, diventando una vera e propria icona.