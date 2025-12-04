Blasi, Marcuzzi, Chiatti: parata di bionde tv per il compleanno numero 37 dell’amica Michela Quattrociocche, guarda

L’attrice ha spento le candeline in un ristorante di Roma insieme a diversi volti noti

C’erano tra gli altri Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi e Laura Chiatti

Michela Quattrociocche ha festeggiato il 37esimo compleanno insieme agli amici più cari, tra cui alcuni dei volti più noti della tv italiana.

L’attrice ha riunito un folto gruppo di affetti in un ristorante della Capitale per un pranzo con brindisi e torta.

Tra gli altri sono arrivate a cantarle tanti auguri anche Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi, due delle conduttrici più di successo del piccolo schermo. Poi un’altra famosa del cinema, Laura Chiatti.

Da sinistra Laura Chiatti, 43 anni, Alessia Solidani, Michela Quattrociocche, 37, e Ilary Blasi, 44

E ancora, l’amico Angelo Rifino, l’hair-stylist delle vip Alessia Solidani, gli agenti Valeriano Colucci e Michele Sabia.

Tra regali e tante risate, il gruppo si è molto divertito.

Arriva con i regali anche Alessia Marcuzzi, 53 anni

Michela oggi è una mamma a tempo pieno. Dopo i successi al cinema ha fatto delle sue figlie, Aurora e Diamante, 14 e 11 anni, la priorità numero uno.

Laura e Michela con l'amico Angelo Rifino

Le ha avute con Alberto Aquilani, ex calciatore di Roma e Milan e oggi allenatore. Il loro matrimonio è però finito nel 2020.

Il momento della torta

Non molto tempo fa ha raccontato a “Oggi”: “Alberto e io ci eravamo sposati nel 2012 e ci siamo lasciati nel 2020. Perché, evidentemente, non c'erano più le condizioni per restare assieme”.

Legata oggi all’imprenditore Giovanni Naldi, la romana ha aggiunto: “Ma credo sia un grosso errore dimenticare la gioia che si è condivisa in una coppia felice […] In quanto genitori, abbiamo l’imperativo categorico di pensare al bene dei nostri figli. È un obbligo morale, che dovrebbe prevalere su qualunque rancore o dissapore”.