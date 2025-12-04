Taylor Mega debutta al cinema nel nuovo film di Fausto Brizzi: le prime immagini

- La 32enne è emozionata per questa nuova esperienza di vita
- Dopo la tv e i social adesso per la bionda si aprono le porte del cinema
Taylor Mega debutta come attrice. Dopo tanta tv e anni sui social network la 32enne ha avuto la sua prima occasione davanti alla macchina da presa. La bionda è una delle protagoniste del nuovo film di Fausto Brizzi.
La pellicola dal titolo 'Quasi vera' uscirà nelle sale nel 2026. Nel cast c'è anche Laura Chiatti. E' stata proprio Taylor a condividere su Instagram gli scatti dal set: ''Il mio primo film!! Non potete capire quanto io sia felice e volevo assolutamente condividere questa contentezza con voi! Non è stato semplice, vi dico la verità, perchè mi ha messo davanti ad una nuova sfida che mi terrorizzava (letteralmente)!!! Ero emozionatissima e son rimasta 1 mese con un bel pò d’ansia…Non l’avevo mai fatto e avevo paura di non essere all’altezza. Ma mi sono impegnata, ho studiato e ho cercato di migliorarmi e credo/spero di aver fatto un buon lavoro! Sono sicura di una cosa però… che quando uscirà rideremo tantissimo ! Non vedo l’oraaaaaa!! Verrete a vederlo? Che ruolo pensate abbia interpretato?''.
La 32enne nell'ultimo anno ha condiviso i suoi problemi di infertilità e la sua esperienza con il congelamento degli ovuli. Adesso si apre un nuovo capitolo della sua vita.