Taylor Mega debutta al cinema nel nuovo film di Fausto Brizzi: le prime immagini

La 32enne è emozionata per questa nuova esperienza di vita

Dopo la tv e i social adesso per la bionda si aprono le porte del cinema

Taylor Mega debutta come attrice. Dopo tanta tv e anni sui social network la 32enne ha avuto la sua prima occasione davanti alla macchina da presa. La bionda è una delle protagoniste del nuovo film di Fausto Brizzi.

TaylorMega sul set del suo primo film

La pellicola dal titolo 'Quasi vera' uscirà nelle sale nel 2026. Nel cast c'è anche Laura Chiatti. E' stata proprio Taylor a condividere su Instagram gli scatti dal set: ''Il mio primo film!! Non potete capire quanto io sia felice e volevo assolutamente condividere questa contentezza con voi! Non è stato semplice, vi dico la verità, perchè mi ha messo davanti ad una nuova sfida che mi terrorizzava (letteralmente)!!! Ero emozionatissima e son rimasta 1 mese con un bel pò d’ansia…Non l’avevo mai fatto e avevo paura di non essere all’altezza. Ma mi sono impegnata, ho studiato e ho cercato di migliorarmi e credo/spero di aver fatto un buon lavoro! Sono sicura di una cosa però… che quando uscirà rideremo tantissimo ! Non vedo l’oraaaaaa!! Verrete a vederlo? Che ruolo pensate abbia interpretato?''.

Taylor nel nuovo film di Fausto Brizzi

Nel cast anche Laura Chiatti

La 32enne nell'ultimo anno ha condiviso i suoi problemi di infertilità e la sua esperienza con il congelamento degli ovuli. Adesso si apre un nuovo capitolo della sua vita.