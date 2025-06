Il 'Bonus' di 'Avanti un Altro' Daniel Nilsson arrestato in Valle D'Aosta per maltrattamenti nei confronti della fidanzata

E' stata fissata al Palazzo di Giustizia di Aosta l’udienza di convalida dell’arresto

Guai giudiziari per Daniel Nilsson, il 45enne fotomodello svedese noto al grande pubblico come il “Bonus” del programma “Avanti un Altro” di Paolo Bonolis, è stato arrestato a Breuil-Cervinia con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna.

Nilsson si trovava in vacanza nella località turistica della Valle d’Aosta insieme alla fidanzata, figlia di un diplomatico italiano. Durante la serata, tra i due sarebbe scoppiato un violento litigio che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe degenerato in un’aggressione fisica da parte dell’uomo nei confronti della giovane donna. Alcuni testimoni hanno chiamato le forze dell’ordine. I militari hanno immediatamente ascoltato la compagna di Nilsson che avrebbe riferito che l’aggressione subita non era un episodio isolato, ma l’ultimo atto di una situazione di violenza ripetuta nel tempo. Questa dichiarazione ha fatto scattare la procedura del Codice Rosso, il meccanismo di tutela rafforzata per le vittime di violenza domestica e di genere, che ha portato all’arresto immediato del 45enne svedese.

Originario di Malmö, in Svezia, Daniel Nilsson è un ex giocatore di hockey su ghiaccio che ha trovato grande popolarità in Italia, prima come fotomodello e poi, soprattutto, grazie al ruolo del “Bonus” nel quiz show preserale di Canale 5 “Avanti un Altro”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, diventando uno dei volti più riconoscibili del programma.