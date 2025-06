''Non sono scomparsa per mia scelta'': Barbara d’Urso torna a parlare in una nuova intervista, ecco dove potremmo rivederla in tv

La 68enne da un paio d’anni, con una sola eccezione, non si vede più in televisione

Barbara d’Urso è tornata a parlare dopo un lungo silenzio. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha chiarito che la sua prolungata assenza dagli schermi televisivi non è stata una scelta personale.

“Non sono scomparsa per mia scelta”, ha affermato, aggiungendo però di aver voluto approfittare di questo periodo per defilarsi volontariamente: “Ho scelto io in questi due anni di stare tranquilla, in un angolo, di non parlare, non replicare mai alle mille cose che ho letto. E aspettare”.

Da quando il suo contratto con Mediaset è terminato, la conduttrice napoletana, 68 anni, non è più apparsa in tv (fatta eccezione per una serata a Ballando). Eppure, il pubblico continua a farle sentire la propria vicinanza: “Il pubblico che ho coltivato in questi 50 anni di carriera mi supporta in una maniera incredibile, mi ferma per strada, mi chiede perché non torno, mi dice che è una ingiustizia. Paradossalmente, il mio non esserci è stato più forte della mia presenza”.

Barbara è convinta che, col tempo, le verrà restituito ciò che le è stato tolto. “La pazienza è la virtù dei forti, e io sono una donna forte”, ha detto, lasciando intendere di avere ancora fiducia nel suo futuro professionale.

Quando le è stato chiesto se sia vero che esistano pressioni politiche legate a un suo possibile rientro in Rai, ha risposto senza giri di parole: “Non posso pensare che l’azienda culturale pubblica più grande del Paese, della quale paghiamo tutti il canone, possa accettare veti. Sarebbe orribile”.

Ha poi spiegato che la collaborazione con l’agente Lucio Presta si è interrotta serenamente. “Lucio ha provato a supportarmi per qualche mese, ma poi ci siamo arresi al fatto che non era possibile che io lavorassi... E ci siamo salutati con grandissima stima reciproca”, ha chiarito.

Non ha risparmiato neanche un commento sul giudizio che da anni accompagna il suo stile televisivo da alcuni considerato “trash”: “Ma cosa significa? Cercare di dare voce ai sentimenti delle persone comuni è trash? Ho raccontato storie semplici, perché ci si riconoscessero gli italiani. Qual è il confine tra trash e popolare? La Corrida di Corrado era trash?”.

Secondo lei, un certo snobismo ha sempre accompagnato il suo lavoro, nonostante un seguito di pubblico affezionato e costante. Intanto, continuano a rincorrersi le voci su un possibile ritorno in Rai, anche se nulla è ancora stato ufficializzato.