Michelle Hunziker e il nuovo compagno Nino Tronchetti Provera scatenati insieme al concerto di Vasco Rossi: guarda

La 48enne di origini svizzere ha condiviso il filmato sul suo profilo Instagram

I due sono insieme da qualche mese, ma la loro storia è diventata di dominio pubblico da pochi gionri

Con loro c’è anche la figlia di Michelle, Aurora Ramazzotti, col futuro marito Goffredo

Michelle Hunziker, 48 anni, sembra aver finalmente ritrovato il sorriso e la serenità al fianco di Nino Tronchetti Provera. Le immagini che li ritraggono insieme, tra Milano e Roma, parlano chiaro: la conduttrice è felice e innamorata.

Dopo le prime foto uscite qualche giorno fa, in cui i due camminano mano nella mano per le strade di Milano scambiandosi baci affettuosi, ora è il turno di un video condiviso nelle storie Instagram. Michelle canta e balla con la figlia Aurora e Nino durante il concerto di Vasco Rossi nella capitale allo Stadio Olimpico.

Michelle Hunziker, 48 anni, balla al concerto di Vasco Rossi a Roma, accanto a lei, con una polo blu, c'è il nuovo compagno Nino Tronchetti Provera, 55

Il filmato, in realtà, non è stato girato dalla conduttrice, ma è stato pubblicato originariamente da Vasco Rossi come dietro le quinte del suo evento. Sebbene abbia taggato solo Michelle e Aurora, la presenza del miliardario è inconfondibile. Michelle ha poi ricondiviso la Storia, lasciando visibile anche il volto di Nino.

È forse questo il modo in cui Hunziker ha scelto di presentare ai suoi fan il nuovo compagno? A giudicare dai sorrisi e dalla complicità tra i due, sembra proprio che la storia vada avanti da un po’ e che la coppia abbia deciso di uscire finalmente allo scoperto.

Michelle e Nino insieme al concerto

Questa relazione arriva poco dopo che Michelle ha dichiarato di volersi prendere una pausa dal clamore mediatico per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Solo due settimane fa, ai microfoni di RTL in Germania, aveva affermato: “Per il pubblico sono single, non so ancora per quanto”. Aveva spiegato come l’esposizione delle sue relazioni passate avesse scoraggiato nuove conoscenze.

Michelle scatenata durante lo show all'Olimpico

Ma ora le cose sembrano cambiate. Tra le immagini milanesi e quelle romane, appare evidente che la 48enne di origini svizzere abbia deciso di mettere da parte ogni riserva. E mentre canta e ride accanto a Nino e alla figlia, è chiaro che stia vivendo un momento felice.

I due sono andati a salutare il cantante insieme dietro le quinte

Dietro le quinte del concerto, i due appaiono ancora insieme, rilassati e complici. Difficile dire se siano le note di Vasco Rossi o le emozioni del cuore a farli brillare così, ma una cosa è certa: Michelle Hunziker sembra aver voltato pagina.