Tina Cipollari fa una rara apparizione mondana per l'inaugurazione del ristorante dell'ex tronista Luca Salatino: ci sono anche altri volti noti della trasmissione

A Uomini e Donne prima è stato corteggiatore, poi nel 2022 la svolta

Il 33enne romano, chef, ex pure GF Vip 7, realizza il suo sogno, apre Iolanda Vino e Cucina nella Capitale

“Finalmente il sogno è diventato realtà”, commenta orgoglioso. Il suo Iolanda Vino e Cucina ha aperto i battenti e accoglie anche volti che lui conosce bene. Tina Cipollari fa una rara apparizione mondana per l'inaugurazione del ristorante dell'ex tronista Luca Salatino a Roma, in via Oderisi da Gubbio. Nel locale ci sono anche altri volti noti della trasmissione Uomini e Donne. Accanto al 33enne posano sorridenti pure Gianni Sperti e Ida Platano.

Tina, 59 anni, sorride: è orgogliosa di Luca, che da tanto desiderava mettersi in proprio e non lavorare più per gli altri. Lo aveva confessato nel dating show di Maria De Filippi, prima da corteggiatore e poi nel 2022, quando si era accomodato sul troni. Poi pure al GF Vip 7, nella Casa più spiata d’Italia, agli altri inquilini aveva detto quanto inseguisse questo desiderio.

Salatino adesso è fiero. Il nome del ristorante rimanda alla nonna tanto amata. “Quando ero bambino, per me la cucina portava il tuo nome. Ogni piatto era preparato con tanto amore e con tanta passione. Stare seduti a tavola, uniti, era una gioia immensa. Bastavano solo queste due cose per essere felici: la tua cucina, e stare tutti insieme. Oggi lolanda nasce per far rivivere, ogni giorno, i tuoi profumi, i tuoi sapori, la bontà della tua cucina e la bellezza dello stare insieme”, scrive.

La Cipollari non poteva mancare, come pure il 52enne Sperti che nelle sue IG Stories, condividendo alcune immagini con lui e gli altri ospiti, scrive: “Te lo meriti”. Anche la Platano, 43 anni, un altro dei volti storici di Uomini e Donne, gli fa gli auguri. Tina posta una foto a quattro con Luca seduto al centro e altri scatti. Si vede una torta celeste con una scritta sopra tutta da ridere: “Te sei fatto li caz*i tua”. E’ in riferimento al locale, appena aperto e dove lui attende con trepidazione la sua clientela.