''Caratteri troppo diversi, inutile insistere'': Alba Parietti conferma la rottura definitiva col manager Fabio Adami

La 64enne sta trascorrendo le vacanze da single a Ibiza

La relazione col manager Adami è ufficialmente chiusa, come già suggerito proprio da Gossip.it

Alba Parietti ha ufficializzato la fine della relazione con Fabio Adami, manager e suo compagno per un paio d’anni.

La showgirl 64enne sta così trascorrendo una vacanza da single a Ibiza, dove possiede una casa.

Al Corriere della Sera ha - più o meno - spiegato le ragioni dell’addio all’uomo che aveva lodato in maniera importante in passato.

“Era arrivato il momento di prendere strade diverse. Alla nostra età un compagno deve essere un valore aggiunto”, ha fatto sapere.

Ha poi spiegato: “È stata una grandissima passione, ma forse non aveva basi solide. Eravamo troppo diversi per farla durare. Detto questo, lui è un padre straordinario, un figlio esemplare e un grandissimo lavoratore. Una persona stra-perbene, di cui non posso che dire bene”.

Alba Parietti, 64 anni, con Fabio Adami al tempo del loro amore

Per lei non ci sono margini per un ritorno di fiamma (che tra l’altro sarebbe il secondo, visto che si erano lasciati e poi erano tornati insieme la scorsa primavera): “Per quanto mi riguarda è una storia chiusa. È meglio salvaguardare le cose molto belle che ci sono state. Ma quando capisci che i caratteri sono troppo diversi e i modi di intendere la vita pure, e non certo per i selfie che mi facevo, è inutile insistere. Forse a noi è venuto a mancare il dialogo, il confronto, che per me è indispensabile”.

“Al di là del fatto che io Fabio lo considero bellissimo, avevo la sensazione netta di aver trovato un uomo semplice, estremamente protettivo. Pensavo che nessun altro uomo mi avesse mai amato come lui. Del resto, quando ti muoiono i genitori e poi incontri qualcuno che ti dà così tanto, ti sembra una specie di miracolo. Di quel miracolo non rinnego nulla”, ha continuato.

Ha quindi fatto l’elenco dei compagni più importanti della sua vita: “Di sicuro il padre di mio figlio Francesco, Franco Oppini, con il quale ancora oggi ho un rapporto meraviglioso. Stefano Bonaga è stato il compagno che più mi ha fatto crescere intellettualmente. Con Christopher Lambert ho sperimentato la passione, come pure con Fabio. Cristiano De André? Ora siamo come fratello e sorella, dopo aver condiviso emozioni enormi”.

“Peraltro, ma non lo dico per farmene un vanto, tutte le storie importanti le ho chiuse io”, ha chiosato.