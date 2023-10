Con la figlia di 10 anni Stella si era trasferita Oltralpe, ora è di nuovo a Roma

La giornalista e conduttrice 40enne in tv danzerà in coppia con Moreno Porcu

Le prove di Ballando con le Stelle si fanno via, via più impegnative e dure. Il 21 ottobre lo show prenderà il via. Carlotta Mantovan arriva puntuale: in tv, su Rai Uno, danzerà in coppia con Moreno Porcu. Lei, una vera stakanovista, vuole essere il più possibile perfetta. La vedova di Fabrizio Frizzi torna in Rai dopo 3 anni e il trasferimento in Francia. Alla fine ha ceduto alla corte serrata di Milly Carlucci e ha detto di sì per entrare a far parte del cast della popolarissima trasmissione.

Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi, torna in Rai dopo 3 anni e il trasferimento in Francia: foto alle prove di ‘Ballando'

Il dolore per il marito, morto a marzo del 2018 a causa di un tumore cerebrale, non passa. Si va avanti e ci si mette sempre alla prova. Carlotta non ha paura, neppure stavolta. Lei di televisione ne ha fatta tanta. Questo però è il suo primo talent show. Dovrà per forza mettersi a nudo, spogliandosi della sua corazza, quella che le ha dato la forza di proseguire il proprio cammino quando improvvisamente l’amatissimo presentatore è deceduto.

Con la figlia di 10 anni Stella si era trasferita Oltralpe, ora è di nuovo a Roma

Nel 2001 è stata concorrente a Miss Italia, l’anno successivo a Veline, ha partecipato anche allo show Via Miss Italia, sempre nel 2002. Dal 2004 al 2018 ha lavorato da giornalista a Sky TG24. Poi c’è stata Mamma Rai: prima co-conduttrice di Portobello, nel 2018, poi Tutta Salute, fino al 2020. Nel 2019, nel mezzo, anche il Telethon. La Mantovan ora si mette in gioco e inevitabilmente finisce sotto i riflettori.

La giornalista e conduttrice 40enne in tv danzerà in coppia con Moreno Porcu: entra in sala all'auditorium del Foro Italico

Sembra impaziente di iniziare a ballare

A Verissimo un anno fa aveva spiegato la decisione di andare a vivere all’estero: “Non è stata una scelta facile e non l'ho presa in maniera improvvisa e radicale. Non ho detto 'Ora vado via', ci ho riflettuto a lungo. Dovevo prendermi cura di Stella e di me stessa, avevo bisogno di fare una pausa dalla mia vita a Roma e immergermi nella natura. Oggi sto bene e sono pronta a tornare, questo cammino mi ha fortificata. Stella è una bambina fantastica, è bilingue e lei si trova bene tanto in Francia come in Italia”.

Carlotta è contenta della sua nuova avventura in tv

Al momento Carlotta non parla. Non rilascia interviste, non chiarisce se sia tornata nella Capitale solo per lo show o se invece si fermerà stabilmente a Roma. Non svela neppure se la figlioletta sia con lei o se, invece, causa scuola, sia rimasta Oltralpe. Forse nei prossimi giorni, però, lo dirà.