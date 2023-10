Il personal trainer vive un’appassionata relazione sentimentale con Greta Cagna, 32 anni

Lei è di Lucca, ha studiato presso Università eCampus, ora e titolare di un’agenzia di social media

Niccolò Bettarini si fa vedere passionale con la nuova fidanzata. I due stanno insieme da un po’. Il personal trainer, figlio primogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini, vive un’appassionata relazione sentimentale con Greta Cagna, 32 anni. E’ lei a pubblicare nelle sue storie la foto intima con lui.

Niccolò Bettarini, primogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini, passionale con la nuova fidanzata: la foto intima

Niccolò ieri, 5 ottobre, ha compiuto 25 anni. Greta, in una giornata tanto speciale, non ha dimenticato di regalargli la sua dedica. In un video, mostrando alcune immagini e brevi video del ‘moroso’, ha scritto: “Tanti auguri ai miei occhi preferiti. Che tu possa essere sempre così, felice e spensierato”.

Poi, sempre nelle IG Stories della ragazza, nel 2017, quando aveva 26 anni tra le partecipanti delle selezioni di Miss Italia, arriva lo scatto appassionato: Greta e Nick si baciano in una stanza. L’immagine che li immortala è quella della coppia riflessa nello specchio.

Greta è di Lucca, ha studiato presso Università eCampus fino al 2020, così si legge sul suo profilo Facebook. E’ la fondatrice e titolare di un’agenzia di social media, Di Buona Forchetta. Nell’account dedicato si legge: “Mostriamo e consigliamo i migliori ristoranti. Seguici per scoprire nuovi posti. Vuoi far conoscere il tuo locale? Scrivici”.

Niccolò sembra molto coinvolto dal legame. I due quando lui è in Toscana, stanno sempre insieme. Bettarini lavora come personal trainer alla Virgin Active di Milano. Non ama i riflettori, che spesso invece l’hanno quasi perseguitato in passato. Si sente “un sopravvissuto”. Nel luglio 2018, dopo una serata trascorsa in un locale notturno, è stato vittima di una gravissima aggressione: gli sono state inflitte 11 coltellate. E’ riuscito a salvarsi. L’intervento tempestivo dei suoi amici, che hanno chiamato i soccorsi, è stato provvidenziale. I suoi due colpevoli sono stati condannati per tentato omicidio a otto e sei anni di carcere. Anche mamma Simona è molto orgogliosa dell’uomo che è diventato.