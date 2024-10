''Non potevo andare via senza'': Carmen Russo rivela di aver fatto sesso nella Casa del Grande Fratello con Enzo Paolo Turchi

Durante la puntata del reality show arriva la clamorosa ammissione della coppia

La showgirl 65enne confessa l’intimità col marito, il danzatore e coreografo 75enne conferma

E’ stata solo un’ospite, per cercare di far abbandonare propositi di addio al marito. Carmen Russo, prima di lasciare la Casa, rivela di aver fatto sesso al Grande Fratello con Enzo Paolo Turchi. “Non potevo andare via senza”, ammette. Alfonso Signorini e tutto il pubblico rimangono basiti: la showgirl 65enne e il danzatore e coreografo 75enne, nonostante le telecamere, si sono dati da fare…

Il conduttore chiede ai due di andare in due stanze diverse. Alfonso chiarisce: “Stasera vogliamo fare delle domande per testare la solidità della coppia. Ma sottolineo che l’uno non saprà delle risposte dell’altro. Poi metteremo a confronto le vostre risposte e vedremo un po’ che cosa accadrà”.

Carmen, in collegamento con lo studio, parla del suo Enzo Paolo: “E’ molto geloso di me, perché mi ama molto. Lui è geloso di tutto quello che ama, perché è molto possessivo, giustamente. Non ho mai tradito Enzo Paolo, mai in 42 anni d’amore, non è mai successa una cosa del genere. Se accetto la mia età? Sì certo, con orgoglio, soddisfazione e anche tanta forza. Però mi correggo, se ci fosse un rimedio tornerei indietro. Se sono ricorsa a dei rimedi? Vabbè cose leggere, posso consigliare anche a te Alfonso”.

Alfonso Signorini stupito rimane senza parole dopo la loro confessione

Signorini domanda quando lei e Turchi abbiano fatto l’ultima volta l’amore, ed ecco che Carmen lo svela: “Quando è stata l’ultima volta che io e Enzo Paolo ci siamo amati in quel senso? Mi metti in imbarazzo con questa domanda. Devo essere sincera? Dai Alfonso, siamo genitori, non posso dirlo qui. Vabbè, stasera mettiamo tutto a carte scoperte. Tra noi è successo due sere fa qui al Grande Fratello. Però non ditelo a nessuno vi prego. Io sono autorizzata, è mio marito. Non sono mica peccati questi. Dovevo dimostrargli l’amore e poi l’amore è bello. Scusa, siamo stati bravi a non farci vedere e non potevo andare via senza. Non volevo che avesse altri dubbi”.

Ignaro di tutto, Enzo Paolo a sua volta conferma quel che ha detto la Russo: “L’ultima volta? Ah. Poco tempo fa, due giorni fa”. Signorini non riesce a crederci: “Cioè al Grande Fratello? Grazie per la sincerità. Gli autori non sono venuti a dirmi niente, questa cosa mi preoccupa. Io dovrei sapere tutto. o veramente, vengo anche io nella casa del Grande Fratello. Ma posso dirvi una cosa? Avete fatto bene".