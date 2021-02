Caterina Balivo festeggia il compleanno con Belen: guarda

Caterina Balivo festeggia il compleanno con Belen a Milano. Da Giacomo Bistrot la conduttrice celebra i suoi magnifici 41 anni spegnendo le candeline sulla torta mentre al tavolo la showgirl argentina, insieme ad Antonia Achille, un altro paio di amici e i camerieri del locale, le cantano “tanti auguri a te”.

La bella mora è contentissima e affiatata insieme alla Rodriguez. “Giuro che ho espresso il desiderio”, scrive Cate nelle sue IG Stories dove condivide con i fan alcuni momenti della festa improvvisata con i pochi intimi e il ‘momento torta’. Ride e si diverte. Nessuno avrebbe mai immaginato che lei e Belen fossero così amiche.

VIDEO

La Balivo, giudice in tv de Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci il sabato sera in prima serata su Rai Uno, ha compiuto gli anni lo scorso 21 febbraio. Al contrario del 2020, quando ha organizzato una mega festa per i 40, questa volta, causa restrizioni, ha dovuto ‘accontentarsi’ di celebrare il suo giorno speciale nella casa al mare in Toscana con il marito Guido Maria Brera.

“Ieri mi avete sommerso di auguri e per ringraziarvi tutti posto il momento più romantico (l’unico!!!)…”, sottolinea su Instagram dove pubblica un breve video in cui balla con l’uomo che ama su una magnifica terrazza affacciata sul mare: la giornata splendida ha fatto da cornice alle sue emozioni. Poi è partita per Milano. La festa con Belen e gli altri la riempie d’allegria.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/2/2021.