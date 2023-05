Insieme al marito Guido Maria Brera e alla mamma del 53enne, Mirella, celebrano il ‘dottore’

L’ex impiegato di banca compie gli anni oggi, 11 maggio

Caterina Balivo si concede un pranzo intimo in famiglia nella famosa trattoria Perilli a Testaccio. Gusta una golosa ‘cacio e pepe’. Festeggia i 95 anni del suocero così. Condivide le tenere immagini sul social. Con lei ci sono il marito, Guido Maria Brera, e anche la suocera Mirella. I genitori del 53enne mangiano con grande gusto e si divertono con figlio e nuora.

Caterina Balivo festeggia i 95 anni del suocero: le tenere immagini del pranzo in famiglia

Caterina condivide un breve video in cui fuori campo fa gli auguri al neo 95enne, il padre di Guido Maria. Rivolgendosi alla signora Mirella, la conduttrice 43enne poi le domanda: “Mi dica una cosa del dottore significativa”. “Io sono arrivata e lui mi dice: ‘Ma tu non sempre cose noiose mi devi dire, dimmi una volta una cosa carina, affettuosa’ - racconta la donna - Io rispondo: ‘Ma te in 65 anni me l’hai detta mai una cosa affettuosa?’. E lui ha risposo: ‘Io sono stron*o, ma te no’. E’ stata bella?”.

Al tavolo della trattoria Perilli a Roma la moglie del festeggiato, la signora Mirella, tiene banco

La Balivo ride di gusto: la suocera è come sempre irresistibile. Poi inquadra suo marito e sottolinea, riferendosi allo ‘stron*o' appena pronunciato dalla mamma del manager e scrittore: “Amore, tu non lo sei per niente”.

Il papà di Guido Maria Brera gusta le portate del ristorante

Brera, allergico ai social, è visibilmente imbarazzato. I due sono genitori di Guido Alberto, 10 anni, e Cora, 5. Guido Maria è anche padre di Costanza e Roberto, avuti da una precedente unione.