Il 30 giugno arriva il sì con Ignazio Moser, prima però il divertimento con le amiche e gli amici più cari

Cecilia Rodriguez il 30 giugno dirà di sì a Ignazio Moser in Toscana. La location scelta è nel borgo di Artimino. La villa medicea La Ferdinanda accoglierà gli sposi e i loro ospiti. Prima, però, per lei arriva il divertimento più sfrenato. La 34enne festeggia l’addio al nubilato in Spagna, a Marbella, con la sorella 39enne Belen, mamma Veronica Cozzani e le amiche e gli amici più cari. Sul social arrivano le immagini delle celebrazioni pazze, condivise da tutti i partecipanti.

Cecilia Rodriguez festeggia l'addio al nubilato in Spagna con Belen e mamma Veronica: le immagini delle celebrazioni pazze

Già in aeroporto, prima di volare via da Milano, iniziano le follie scatenate. La modella indossa il velo e ha una maglietta dedicata, così come gli altri ospiti: “Chechu se va a casar”, si legge. Ceci corre verso il volo che la porta prima nella famosissima località balneare spagnola che si trova sulla Costa del Sol, in Andalusia. Con lei ci sono Antonia Achille, Patrizia Griffini, Cristina Isac, Lorenzo Cherubini, detto Lollo, e altre care intime a cui è legatissima.

La futura sposa e gli amici si scatenano a Marbella

L’organizzazione è perfetta. Un van, appena l’allegra comitiva atterra, porta tutti nell’immensa villa affittata per l’occasione. Già sul mezzo di trasporto si respira aria scanzonata di festa: ognuno indossa parrucche colorate e occhiali da sole fluo con lenti a forma di cuore. Chechu ne mette una bionda platino e ancora una volta non rinuncia al suo velo.

La sorella maggiore non compare nelle foto di gruppo, ma è lì con lei

Tante allusioni piccanti per la 34enne, solo per ridere un po'

All’interno della magione Cecilia trova la sua camera da letto decorata con palloncini rossi e petali di rosa. In piscina la futura sposa prova l’entrata trionfale che andrà in scena il giorno del matrimonio, ma lo fa con un bikini bianco, che mette in mostra il suo fisico perfetto. Belen, invece, ne porta uno verde. Tutti gli outfit dell’addio al nubilato sono firmati dai brand delle sorelle Rodriguez: Me Fui e Hinnominate.

Ceci con gli amici si scatena, Ignazio Moser, che sposerà il prossimo 30 giugno, le telefona e sorride

Si dorme pochissimo, si brinda, tra allusioni piccanti e scritte abbastanza sopra le righe, per ridere un po’. La sera si va a cenare fuori e la festa continua. E ancora non è finita qui. Il weekend lungo, probabilmente, ne riserverà delle belle.