Si fotografa davanti allo specchio sia dalla massaggiatrice che a casa, col pancione enorme in primo piano

E’ molto felice che la stanza per la piccola che arriverà verso la fine di ottobre prenda forma

E’ orgogliosa del suo pancione. Si fotografa davanti allo specchio sia dalla massaggiatrice, con indosso solo gli slip, che a casa, con indosso un body, mostrando le forme da mamma. Ha preso 17 chili durante la gestazione, ma poco importa, si piace. Cecilia Rodriguez, agli sgoccioli con la gravidanza, pensa alla piccola che accoglierà col marito Ignazio Moser verso la fine di ottobre. Entrata nel nono mese, nelle sue Storie svela la cameretta della figlia Clara Isabel e la culla scelta.

Cecilia Rodriguez agli sgoccioli con la gravidanza svela la cameretta della figlia Clara Isabel e la culla scelta: le immagini

La stanza della casa dove vive a Milano insieme all’uomo che ama è ancora vuota. I toni sono caldi, la luce soffusa. Si vede una parete dove il bianco è alternato a righe spesse, verticali, con il rosa chiaro, quasi beige. A terra c’è come nel resto dell’appartamento, parquet chiaro. Cecilia accompagna il breve filmato con la classica musica della ninna nanna per i bebè.

La stanza della piccola che nascerà a breve è ancora vuota

In un altro video la 35enne argentina rivela l’oggetto dei suoi desideri: “Volevo farvi vedere questa culla che mi è arrivata, la desideravo tanto. In realtà pensavo me l’avesse ordinata Ignazio… E’ una culla per i neonati romanticissima a mio parere, tutta realizzata con l’uncinetto. Sapete che io vado pazza per l’uncinetto. Questa è tutta color cipria. Dondola!”. L’influencer e modella fa vedere che è così.

La culla, color cipria, è tutta realizzata all'uncinetto

Nino, il suo cagnolino, sempre con lei, è accomodato sulla cesta in vimini con gli orsacchiotti in peluche sempre pensata per gli abitini della bimba

Cecilia è felice, il suo cagnolino Nino è impaziente quanto lei, e aggiunge: “E’ stupenda, mi sono emozionata quando è arrivata perché, davvero, l’ho desiderata tanto, tanto. Ringrazio molto chi me l’ha inviata perché mi ha letto nel pensiero. Sono felice di averla qui”.